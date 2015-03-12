《中国债市每日综述》金融数据强劲现券涨势收敛，资金价高仍为隐忧

* 现券收益率及IRS小跌后趋稳

* 2月金融数据超预期令市场稍显波动

* 后续宽松政策仍有空间

* 但高企的资金利率仍是制约债市的隐忧

路透上海3月12日 - 中国银行间市场周四现券收益率及IRS在小跌后趋稳，早盘宽松的资金面及政策预期令昨日强势延续，不过午后公布的2月金融数据超预期，现券随后稍显波动，但整体来看市场情绪尚属平稳。

交易员并指出，尽管信贷数据等较为亮丽，但昨日公布的2月经济数据差强人意，后续宽松政策仍有空间，不过资金利率的持续坚挺，仍是制约债市表现的隐忧。

“数据出来有过一波卖盘，不过后来稳住了，(收益率)比上午高点儿，跟昨天差不多吧。”华东一银行交易员称。

中国2月新增信贷创六年同期新高远超预期，月末广义货币供应量(M2)增速亦自上月纪录低点明显反弹。通过此前一系列的降息降准以及定向宽松政策，“宽信贷”环境已逐渐巩固。

不过周三公布的1-2月工业、消费和投资增速均降至多年来低点，远逊市场预期，显示中国经济下行压力加剧，需要政策进一步发力，在调结构和促增长之间寻求平衡。

上海一银行交易员则谈到，上午市场情绪还不错，一级招标情况也相对理想；不过金融数据和经济数据的背道而驰可能会加剧市场对政策预期的分歧，短期债市走向仍有不确定性。

他并认为，除政策面动向外，高企的资金利率对债市的压力仍不可忽视，“资金成本负carry（利差）短期可以承担，但长期这么下来肯定承受不了，关键是暂时还看不到有改善的迹象。”

一级市场方面，进出口银行上午招标的一年期固息增发债中标收益率3.6531%，五年期为3.9233%；七年增发债加权中标收益率为4.0148%，10年品种中标收益率则为4.0232%。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，一年、五年、七年及10年期最新收益率为3.7402%、3.9752%、4.0291%和4.0506%。

国债期货主力合约TF1506 收报98.802元，较上日结算价涨0.112元，或0.11%；今日成交2.73万手，较上日略降。

剩余期限近10年的国开行固息债150205最新报价收益率 在3.79%/3.76%，上日尾盘为3.7950%/3.77%。剩余期限9.78年的固息国债140029最新报价收益率 在3.44%/3.43%，上日尾盘为3.46%/3.4050%。

**资金不改宽松，但回购多小涨**

银行间市场周四主要回购利率略涨，新股申购高峰期延续，另有780亿元的逆回购到期，但机构融出意愿仍旺盛，资金宽松局面不改。

交易员表示，目前市场多预期IPO过后流动性仍将维持充裕，资金价格亦会逐步回落，因而需求方多愿借入短期资金，而供给方愿融出长期资金，故推升隔夜及七天资金价格走升。

“今天资金还是很宽松，很容易借到钱，我们难得这么清闲；OMO（公开市场操作）也还是中性的。”北京一银行交易员称。

中国央行公开市场今日进行250亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率为3.75%。据此计算，本周公开市场将净回笼资金530亿元，为连续第三周净回笼。

东方证券等23家公司的网上网下申购日将集中在周二至周五，其中暴风科技等11支新股网上申购集中在今日，此为今年第三批新股IPO。