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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 11:30 BJT

离岸人民币：法国兴业三年宝岛债以4.5%询价，首创不赎回条件--消息

路透台北3月12日 - 两位消息人士周四表示，法国兴业银行 在成功发行三年期宝岛债后，另一档同年期券正以4.50%利率展开询价，且首次将美元债常见的不赎回(non call)列入发行条件，此为宝岛债发行以来首见。

消息人士指出，法国兴业银行该档宝岛债的不赎回期限为一年，预计募集4亿人民币。

法国兴业此前以4.03%利率发行一档三年期宝岛债，募集10亿人民币，于11日发行。

路透暂时未能联系到法国兴业银行对此评论。(完)

台湾主要人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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