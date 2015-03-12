《KEMP专栏》尽管库存快速攀升，但油市并不特别担心油罐冒顶

**稳健需求**

对于储备状况及库存水平还有一些乐观的理由。库欣及美国中西部地区其他存储地库存增速超过美国其他地方和其他国家。但库欣和中西部其他地区并不能代表整个油市。

炼厂的油罐区会保留一些空间，以便给这些工厂带来运作便利，而且通常不出租给第三方。但库欣和中西部地区的一些油罐区与之不同，在这些地区可以轻松租用一些空间，来满足策略意图。

所以，库欣是那些安排短期策略储备的交易商青睐的目的地，也是最先显示出供应过剩的地方，而不是最后一个。

此外，虽然原油库存一直在上升，但精炼油品和半成品油库存走势较正常。与原油一样，精炼油品和半成品油库存远高于此前10年的波动区间，但与原油不同的是，精炼油品库存自年初以来下降，符合正常的季节性模式。(浏览库存图表，请点选 link.reuters.com/sym34w)

精炼油品的稳定需求，尤其是美国的需求，保证了供应过剩仅限于原油市场。随着美国炼厂提高产量，准备迎接夏季驾驶季带来的旺盛需求，原油库存应开始以更慢速度增加，甚或下降。

油市正在恢复平衡。供应层面看，有迹象显示，美国页岩油产区随着钻探活动下降，其原油供应增加势头也开始消退。而由于低油价激励车主用车增加，汽油需求也以2010年以来最快速度增长。

整体而言，今年第二季和第三季，陆上库存水平有可能会达到有问题的水准。