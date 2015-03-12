《KEMP专栏》尽管库存快速攀升，但油市并不特别担心油罐冒顶

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
**稳健需求**
对于储备状况及库存水平还有一些乐观的理由。库欣及美国中西部地区其他存储地库存增速超过美国其他地方和其他国家。但库欣和中西部其他地区并不能代表整个油市。
炼厂的油罐区会保留一些空间，以便给这些工厂带来运作便利，而且通常不出租给第三方。但库欣和中西部地区的一些油罐区与之不同，在这些地区可以轻松租用一些空间，来满足策略意图。
所以，库欣是那些安排短期策略储备的交易商青睐的目的地，也是最先显示出供应过剩的地方，而不是最后一个。
此外，虽然原油库存一直在上升，但精炼油品和半成品油库存走势较正常。与原油一样，精炼油品和半成品油库存远高于此前10年的波动区间，但与原油不同的是，精炼油品库存自年初以来下降，符合正常的季节性模式。(浏览库存图表，请点选 link.reuters.com/sym34w)
精炼油品的稳定需求，尤其是美国的需求，保证了供应过剩仅限于原油市场。随着美国炼厂提高产量，准备迎接夏季驾驶季带来的旺盛需求，原油库存应开始以更慢速度增加，甚或下降。
油市正在恢复平衡。供应层面看，有迹象显示，美国页岩油产区随着钻探活动下降，其原油供应增加势头也开始消退。而由于低油价激励车主用车增加，汽油需求也以2010年以来最快速度增长。
整体而言，今年第二季和第三季，陆上库存水平有可能会达到有问题的水准。
市场并不是绝对可靠的。但浮式储油需求低迷，加之期货价格温和的正价差结构，意味着眼下多数市场人士都不怎么担心。(完) (编译 张涛/陈宗琦/李爽 审校 龚芳/王丽鑫)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)