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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 11:42 BJT

台湾债市：RP利率持平，投信端资金略显分配不均

路透台北3月12日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周四持稳。资金调度人士表示，由于少数投信基金遭到赎回，今日投信端分配略显不均，但资金调度大致顺畅，RP利率依旧持在既有区间不变。

大型券商交易员指出，明日将交割400亿台币的10年期公债104/5，由资金宽裕的银行业得标高达约71.63%，证券业及寿险业得标比重则偏低，本次公债交割料不致影响资金调度。

〞外资撤走，资金有点紧张，有基金遭到赎回。〞一位大型票券交易员说。

上述票券交易员亦称，今日投信端稍有走钱，改以向银行端调度资金因应，而目前银行端资金偏向宽松，RP利率仍持平原有水准。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，大致同于上日，至于跨月公债及公司债RP成交利率区间高位则皆较月内微增1个基点。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率也能持平上日。

本周主要交割因子为周五发行10年期公债104/5 ，发行金额400亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
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