台湾债市：RP利率持平，投信端资金略显分配不均

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月12日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周四持稳。资金调度人士表示，由于少数投信基金遭到赎回，今日投信端分配略显不均，但资金调度大致顺畅，RP利率依旧持在既有区间不变。
大型券商交易员指出，明日将交割400亿台币的10年期公债104/5，由资金宽裕的银行业得标高达约71.63%，证券业及寿险业得标比重则偏低，本次公债交割料不致影响资金调度。
〞外资撤走，资金有点紧张，有基金遭到赎回。〞一位大型票券交易员说。
上述票券交易员亦称，今日投信端稍有走钱，改以向银行端调度资金因应，而目前银行端资金偏向宽松，RP利率仍持平原有水准。
今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，大致同于上日，至于跨月公债及公司债RP成交利率区间高位则皆较月内微增1个基点。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率也能持平上日。
本周主要交割因子为周五发行10年期公债104/5 ，发行金额400亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率