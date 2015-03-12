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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 13:10 BJT

日本数据：2月消费者信心指数升至40.7，连续第三个月改善--政府调查

路透东京3月12日 - 日本内阁府周四公布的调查显示，2月消费者信
心连续第三个月改善。
    
    2月消费者信心指数由前月的39.1升至40.7。
    
    内阁府上调消费者信心指数的评估，称可看到消费者心态出现一些复
苏。之前的评估是称有迹象显示信心下降趋势可能将进入尾声。

    这项调查开始于1982年，涵盖一般家庭对收入和就业等的看法。一般
家庭的定义为成员有两人或以上的家庭。

    数据细节请点选内阁府官网：
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    (完)
  
 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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