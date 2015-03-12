中国货币市场：主要回购利率小涨但流动性仍宽，资金价格料逐步回落

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月12日 - 中国银行间市场周四早盘主要回购利率略涨，新股申购高峰期延续，另有780亿元的逆回购到期，但机构融出意愿仍旺盛，资金宽松局面不改。
交易员表示，目前市场多预期IPO过后流动性仍将维持充裕，资金价格亦会逐步回落，因而需求方多愿借入短期资金，而供给方愿融出长期资金，故推升隔夜及七天资金价格走升。
“今天资金还是很宽松，很容易借到钱，我们难得这么清闲；OMO（公开市场操作）也还是中性的。”北京一银行交易员称。
中国央行公开市场今日进行250亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率为3.75%。据此计算，本周公开市场将净回笼资金530亿元，为连续第三周净回笼。
东方证券等23家公司的网上网下申购日将集中在周二至周五，其中暴风科技等11支新股网上申购集中在今日，此为今年第三批新股IPO。
北京一基金交易员认为，近日低迷的宏观数据提示经济面临再下台阶的风险，央行短期内或倾向于维持中性偏宽的货币环境；此外依旧偏高的资金价格也需要宽松流动性引导其下行。
尽管去年年底以来已祭出多项宽松政策，但依然无法止住中国经济的惯性下行。最新公布的1-2月工业、消费和投资增速均降至多年来低点，远逊市场预期，显示中国经济下行压力加剧，需要政策进一步发力，在调结构和促增长之间寻求平衡。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.4170 3.3283 +8.87
七天 4.7013 4.6707 +3.06
14天 4.7038 4.7714 -6.76
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 12.6600 0.5850 +1,207.50
七天 4.4000 4.5250 -12.50
14天 4.0000 3.7000 +30.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.5200 3.5000 +2.00
七天 4.8500 4.6700 +18.00
14天 5.2500 5.0000 +25.00
Shibor
其中:隔夜 3.4644 3.3470 +11.74
七天 4.7511 4.7730 -2.19
三个月 4.9000 4.9000 +0.00
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率