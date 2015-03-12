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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 12:43 BJT

中国货币市场：主要回购利率小涨但流动性仍宽，资金价格料逐步回落

路透北京3月12日 - 中国银行间市场周四早盘主要回购利率略涨，新股申购高峰期延续，另有780亿元的逆回购到期，但机构融出意愿仍旺盛，资金宽松局面不改。

交易员表示，目前市场多预期IPO过后流动性仍将维持充裕，资金价格亦会逐步回落，因而需求方多愿借入短期资金，而供给方愿融出长期资金，故推升隔夜及七天资金价格走升。

“今天资金还是很宽松，很容易借到钱，我们难得这么清闲；OMO（公开市场操作）也还是中性的。”北京一银行交易员称。

中国央行公开市场今日进行250亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率为3.75%。据此计算，本周公开市场将净回笼资金530亿元，为连续第三周净回笼。

东方证券等23家公司的网上网下申购日将集中在周二至周五，其中暴风科技等11支新股网上申购集中在今日，此为今年第三批新股IPO。

北京一基金交易员认为，近日低迷的宏观数据提示经济面临再下台阶的风险，央行短期内或倾向于维持中性偏宽的货币环境；此外依旧偏高的资金价格也需要宽松流动性引导其下行。

尽管去年年底以来已祭出多项宽松政策，但依然无法止住中国经济的惯性下行。最新公布的1-2月工业、消费和投资增速均降至多年来低点，远逊市场预期，显示中国经济下行压力加剧，需要政策进一步发力，在调结构和促增长之间寻求平衡。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4170 3.3283 +8.87

七天 4.7013 4.6707 +3.06

14天 4.7038 4.7714 -6.76

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 12.6600 0.5850 +1,207.50

七天 4.4000 4.5250 -12.50

14天 4.0000 3.7000 +30.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5200 3.5000 +2.00

七天 4.8500 4.6700 +18.00

14天 5.2500 5.0000 +25.00

Shibor

其中:隔夜 3.4644 3.3470 +11.74

七天 4.7511 4.7730 -2.19

三个月 4.9000 4.9000 +0.00

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌; 审校 杨淑祯)
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