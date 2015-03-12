中国债市动态：现券收益率和IRS小降，政策宽松预期犹存

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月12日 - 中国银行间市场周四早盘现券收益率和利率互换(IRS)继续小幅走低约1-2个基点(bp)；国债期货强势则更为明显，因昨日公布的2月经济数据显示基本面仍疲弱，政策宽松预期犹存。
交易员并指出，流动性虽延续宽裕格局，但资金价格仍坚挺，这制约了现券进一步走强的空间。
“资金很松，但价格下不来，这个很难受，所以说还是要出政策，要不(现券)可能还会反抽回来。”上海一银行交易员称。
另一上海的银行交易员谈到，因为回购定盘利率较为坚挺，IRS也暂缺乏继续下行动力，后续仍要结合政策面以及经济基本面的走向判断。
一级市场方面，进出口银行上午招标的一年期固息增发债中标收益率3.6531%，五年期为3.9233%；七年增发债加权中标收益率为4.0148%，10年品种中标收益率则为4.0232%。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 0#IFSVYBMK= 显示，一年、五年、七年及10年期最新收益率为3.7402%、3.9752%、4.0291%和4.0506%。
今日早盘银行间市场隔夜和七天期回购加权利率 均小幅反弹；七天回购定盘利率 今日亦回升18bp至4.85%。
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 在3.7550%/3.7450%，上日尾盘为3.7950%/3.7700%。
五年国债期货主力合约TF1506 早盘震荡走升，收报98.912元，较上日结算价上涨0.222元，或0.22%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率