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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 12:01 BJT

中国债市动态：现券收益率和IRS小降，政策宽松预期犹存

路透上海3月12日 - 中国银行间市场周四早盘现券收益率和利率互换(IRS)继续小幅走低约1-2个基点(bp)；国债期货强势则更为明显，因昨日公布的2月经济数据显示基本面仍疲弱，政策宽松预期犹存。

交易员并指出，流动性虽延续宽裕格局，但资金价格仍坚挺，这制约了现券进一步走强的空间。

“资金很松，但价格下不来，这个很难受，所以说还是要出政策，要不(现券)可能还会反抽回来。”上海一银行交易员称。

另一上海的银行交易员谈到，因为回购定盘利率较为坚挺，IRS也暂缺乏继续下行动力，后续仍要结合政策面以及经济基本面的走向判断。

一级市场方面，进出口银行上午招标的一年期固息增发债中标收益率3.6531%，五年期为3.9233%；七年增发债加权中标收益率为4.0148%，10年品种中标收益率则为4.0232%。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 0#IFSVYBMK= 显示，一年、五年、七年及10年期最新收益率为3.7402%、3.9752%、4.0291%和4.0506%。

今日早盘银行间市场隔夜和七天期回购加权利率 均小幅反弹；七天回购定盘利率 今日亦回升18bp至4.85%。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 在3.7550%/3.7450%，上日尾盘为3.7950%/3.7700%。

五年国债期货主力合约TF1506 早盘震荡走升，收报98.912元，较上日结算价上涨0.222元，或0.22%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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