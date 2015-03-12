更正-《全球汇市》欧元继续下探12年低位，静候美国数据出炉

(更正：因英文原文有误，第八段应为日经指数攀升至15年高位，非8年)

* 欧元继续走软，兑美元触及12年新低

* 等待美国零售销售等数据

* 欧元困境可与日圆的QE经历相比

* 新西兰元走高，之前该国央行声明不如预期温和

路透东京/悉尼3月12日 - 欧元周四跌至12年新低，欧洲央行启动量化宽松计划(QE)凸显出欧元区与美国货币政策的分化，令欧元遭受重挫。

欧洲央行周一启动1万亿欧元购债计划，令很多欧元区公债收益率(殖利率)在负值区间进一步下滑，部分公债收益率触及纪录低位，从而侵蚀了欧元的吸引力。

30年期德债收益率 目前低于两年期美债收益率 。

欧元 最低跌至1.0505美元，创2003年3月以来新低。若续跌将令欧元兑美元跌至平价的讨论升温，而上一次欧元/美元平价已是2002年的事。欧元最新报1.0511美元。

此外，希腊情势发展也帮不上欧元，雅典当局在说服欧元区伙伴国家重新协商2,400亿欧元纾困上看来没有进展。

市场等待今日稍后美国出炉的零售销售等数据，以判断最新数据能否加强美国联邦储备理事会(美联储/FED)提前升息的看法。自上周五美国公布强劲的就业数据以来，这种预期一直支撑美元。

欧元大跌，伴随着欧元区股市上涨，德国DAX指数 触及纪录高位，堪比日本央行刚推出量化宽松计划时的日圆走势。

日本央行2013年4月开始目前的量化宽松计划，2014年10月予以加强。宽松计划推出后，美元从93日圆飙升至122日圆，日经指数 攀升至15年高位。

东京FPG Securities总裁Koji Fukaya说：“欧洲的情况与日本曾经的经历相同，当时外资等投资者卖出日圆并买入日股。欧洲央行实施量化宽松政策后，欧元区股市前景良好而欧元料表现黯淡。做空欧元的同时买入欧洲股票成为自然而然的选择。”

欧元兑英镑 跌至逾七年低点0.7011英镑。欧元兑日圆 跌至近两年来低点127.64日圆。

美元指数 非常接近100.00，为2003年4月以来首次。美元兑日圆 位于121.64，离周二创下的八年高点122.04不远。

其他货币方面，新西兰元走高，新西兰央行之前将利率维持在3.5%不变，而且其表态也没有市场预期的温和。

ASB银行分析师Nick Tuffley称，“如果你细读新西兰央行的声明，(就会发现)他们的降息门槛似乎略高于市场预期。”

新西兰元兑美元 报0.7294，脱离了隔夜触及的五周低点0.7191。

澳元兑美元 报0.7577，澳洲就业人口小幅增长，给澳元带来温和提振，但澳元仍处于隔夜触及的六年低点0.7561美元附近。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0507 1.0545 -0.36 -13.14 1.2097

美元/日圆 121.58 121.44 +0.12 +1.59 119.68

欧元/日圆 127.74 128.06 -0.25 -11.77 144.78

美元/瑞郎 1.0118 1.0091 +0.27 +1.78 0.9941

英镑/美元 1.4927 1.4925 +0.01 -4.15 1.5573

美元/加元 1.2754 1.2750 +0.03 +9.78 1.1618

澳元/美元 0.7588 0.7593 -0.07 -7.10 0.8168

新西兰元/美元 0.7302 0.7288 +0.19 -6.35 0.7797

澳元/日圆 92.250 92.210 +0.04 -5.63 97.750

新西兰元/日圆 88.780 88.510 +0.31 -4.85 93.310

英镑/日圆 181.48 181.25 +0.13 -2.63 186.38

澳元/新西兰元 1.0385 1.0403 -0.17 -0.80 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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