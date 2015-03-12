中国汇市：人民币早盘微跌交投淡静，淡对美元指数的强势上攻

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月12日 - 中国人民币兑美元即期 周四早盘微幅走低仅数个点子，中间价亦小幅走弱，并为连续第六日低开。人民币汇率在最近两会期间持续走稳且交投区间狭窄均符合预期，但与美元指数的强势上攻形成鲜明对比。
政策导向是目前人民币汇率市场最主要的因素。交易员称，在两会这个时点上，一直有国有大行在市场上“维稳”，直接抑制了人民币的走贬空间，亦令在岸市场的人民币走贬情绪得以适度放缓。
“整体都很平静，最近这几天我们都比较习惯这个价格了，这周都差不多，...一直有大行在做。”一外资行交易员称。
北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.2631元，上日收报6.2623元。今日人民币兑美元中间价 为6.1617元，上日中间价为6.1597元。
另有交易员指出，由于在岸即期市场的贬值空间受到抑制，离岸的贬值预期亦相应受到影响，这亦是为何离岸香港人民币走势亦相对平稳。只要离在岸价差在100个点子以内，跨市场套利的机会就不是很大。
另有一股份制银行交易员指出，现在就看两会（全国政协和人大会议）结束之后，市场可能会有更大的波动性和交易机会，在两会期间仍是维稳为主。
美元指数 周四飙高至100.00大关，为自2003年4月以来首度，这相当于仅3月不足半个月的时间，美元指数已经豪涨近5%。
全球汇市方面，欧元周四早盘在略高于12年新低处徘徊，本周由于欧洲央行启动1万亿(兆)欧元购债计划而遭受重挫。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4180/6.4230，上日尾盘为6.4130。
北京时间12:02，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2786/6.2810元，上一交易日尾盘报6.2770元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率