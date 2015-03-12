中国汇市：人民币早盘微跌交投淡静，淡对美元指数的强势上攻

路透北京3月12日 - 中国人民币兑美元即期 周四早盘微幅走低仅数个点子，中间价亦小幅走弱，并为连续第六日低开。人民币汇率在最近两会期间持续走稳且交投区间狭窄均符合预期，但与美元指数的强势上攻形成鲜明对比。

政策导向是目前人民币汇率市场最主要的因素。交易员称，在两会这个时点上，一直有国有大行在市场上“维稳”，直接抑制了人民币的走贬空间，亦令在岸市场的人民币走贬情绪得以适度放缓。

“整体都很平静，最近这几天我们都比较习惯这个价格了，这周都差不多，...一直有大行在做。”一外资行交易员称。

北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.2631元，上日收报6.2623元。今日人民币兑美元中间价 为6.1617元，上日中间价为6.1597元。

另有交易员指出，由于在岸即期市场的贬值空间受到抑制，离岸的贬值预期亦相应受到影响，这亦是为何离岸香港人民币走势亦相对平稳。只要离在岸价差在100个点子以内，跨市场套利的机会就不是很大。

另有一股份制银行交易员指出，现在就看两会（全国政协和人大会议）结束之后，市场可能会有更大的波动性和交易机会，在两会期间仍是维稳为主。

美元指数 周四飙高至100.00大关，为自2003年4月以来首度，这相当于仅3月不足半个月的时间，美元指数已经豪涨近5%。

全球汇市方面，欧元周四早盘在略高于12年新低处徘徊，本周由于欧洲央行启动1万亿(兆)欧元购债计划而遭受重挫。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4180/6.4230，上日尾盘为6.4130。

北京时间12:02，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2786/6.2810元，上一交易日尾盘报6.2770元。