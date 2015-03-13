版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 10:18 BJT

台湾债市：五年公债殖利率盘初微扬，多空在既有区间来回较劲

路透台北3月13日 - 台湾五年公债104/6期 发行前交易殖利率周五盘初微扬。交易员指出，由于美国指标10年公债殖利率出现止跌讯号的下引线，显示104/6殖利率往下修正仍须停看听，吸引空方趁机进场拉高殖利率，但目前盘势难脱多空交战格局，倾向在区间内来回操作。

他们认为，随着10年新债标售变数去除，短线交易暂行出场，上日104/6空单减少20亿降到85亿台币，主要受到空单回补影响；短线该券将维持多空对峙局面，暂在1.12-1.15%的区间内持续上演多空较劲戏码。

〞空方筹码还在着墨104/6。〞一位大型证券台债交易员说。

美国公债价格周四下滑，长债收益率本周首次小涨，因今日美国财政部标售的130亿美元30年期公债需求疲弱。指标10年期公债价格 尾盘跌1/32，收益率报约2.11%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：1.12-1.15%

* 10年公债104/05 ：1.61-1.63%

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债价格下滑，30年期公债标售疲弱令长债收益率本周首次上涨

--《综述》美国2月零售销售因寒冷天气而显萧瑟，但就业市场坚稳不改

--美国经济：去年第四季家庭财富净值增幅创一年以来最大

--美国财政：奥巴马2016年预算案未来10年将使赤字萎缩1.2万亿美元--CBO (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐