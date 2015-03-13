台湾债市：五年公债殖利率盘初微扬，多空在既有区间来回较劲

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透台北3月13日 - 台湾五年公债104/6期 发行前交易殖利率周五盘初微扬。交易员指出，由于美国指标10年公债殖利率出现止跌讯号的下引线，显示104/6殖利率往下修正仍须停看听，吸引空方趁机进场拉高殖利率，但目前盘势难脱多空交战格局，倾向在区间内来回操作。
他们认为，随着10年新债标售变数去除，短线交易暂行出场，上日104/6空单减少20亿降到85亿台币，主要受到空单回补影响；短线该券将维持多空对峙局面，暂在1.12-1.15%的区间内持续上演多空较劲戏码。
〞空方筹码还在着墨104/6。〞一位大型证券台债交易员说。
美国公债价格周四下滑，长债收益率本周首次小涨，因今日美国财政部标售的130亿美元30年期公债需求疲弱。指标10年期公债价格 尾盘跌1/32，收益率报约2.11%。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：1.12-1.15%
* 10年公债104/05 ：1.61-1.63%
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--美国财政：奥巴马2016年预算案未来10年将使赤字萎缩1.2万亿美元--CBO (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-