更新版 1-台湾央行：外资大量进出会影响汇市，央行将缓和波动--总裁

* 过去三日外资转为汇出，央行将缓和汇市波动

* 台湾货币政策不尽然全随美国走，但与美国高度相关--总裁 (新增官员谈话)

路透台北3月12日 - 台湾央行总裁周四表示，台湾是小型开放的经济体，央行会将汇市波动缓和。台湾货币政策虽不尽然全随美国走，但与美国高度相关。

央行总裁彭淮南周四赴立法院财政委员会业务报告。他在回答立委质询时做此表示。今日盘初韩国央行意外降息，台币兑美元 早盘实质交易大幅走贬，外资明显汇出，拖累台币盘初明显走疲。

韩国央行周四意外降息至纪录低位，五个月以来首次降息。其它一些央行最近已纷纷放松货币政策，以刺激经济成长。

彭淮南在立院指出，台湾货币政策会受大国影响，比如美债利率会影响台债，但台债却无法影响美债，市场目前预估，美国联邦储备理事会可能将于6月或9月调升利率。

〞台湾和美国利率是高度相关，但是不必然一样，〞台湾央行总裁彭淮南说。

他也表示，3月26日央行将召开全体理监事会议，货币政策是否调整视数据而定，会根据未来的通膨预期、产出缺口、和国内外经济情势预估做最新的决定。

央行将于本月26日召开全体理监事会议，去年底时央行将重贴现率维持在1.875%，连十四季维持利率不变。

他也说，外资在3月9-11日转汇出，金额与股市卖超额度相当。

台湾央行周二提前送交的业务报告中指出，台湾经济稳健成长，通膨走缓；而银行的授信稳定增加，主要国家QE冲击台湾金融市场。

针对油价大跌引发全球不少国家有通缩的疑虑，彭淮南肯定的说，台湾不会通货紧缩，今年CPI会是正数。