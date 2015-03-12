更新版 1-台湾央行：外资大量进出会影响汇市，央行将缓和波动--总裁

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 过去三日外资转为汇出，央行将缓和汇市波动
* 台湾货币政策不尽然全随美国走，但与美国高度相关--总裁 (新增官员谈话)
路透台北3月12日 - 台湾央行总裁周四表示，台湾是小型开放的经济体，央行会将汇市波动缓和。台湾货币政策虽不尽然全随美国走，但与美国高度相关。
央行总裁彭淮南周四赴立法院财政委员会业务报告。他在回答立委质询时做此表示。今日盘初韩国央行意外降息，台币兑美元 早盘实质交易大幅走贬，外资明显汇出，拖累台币盘初明显走疲。
韩国央行周四意外降息至纪录低位，五个月以来首次降息。其它一些央行最近已纷纷放松货币政策，以刺激经济成长。
彭淮南在立院指出，台湾货币政策会受大国影响，比如美债利率会影响台债，但台债却无法影响美债，市场目前预估，美国联邦储备理事会可能将于6月或9月调升利率。
〞台湾和美国利率是高度相关，但是不必然一样，〞台湾央行总裁彭淮南说。
他也表示，3月26日央行将召开全体理监事会议，货币政策是否调整视数据而定，会根据未来的通膨预期、产出缺口、和国内外经济情势预估做最新的决定。
央行将于本月26日召开全体理监事会议，去年底时央行将重贴现率维持在1.875%，连十四季维持利率不变。
他也说，外资在3月9-11日转汇出，金额与股市卖超额度相当。
台湾央行周二提前送交的业务报告中指出，台湾经济稳健成长，通膨走缓；而银行的授信稳定增加，主要国家QE冲击台湾金融市场。
针对油价大跌引发全球不少国家有通缩的疑虑，彭淮南肯定的说，台湾不会通货紧缩，今年CPI会是正数。
针对两岸本币互换（SWAP）仍在努力当中，台湾将与对岸继续沟通。 (完） (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率