《热点透视》英国央行在三大难题面前左右为难，只得按兵不动

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 王颖

路透伦敦3月11日 - 英国央行面临三大难题；棘手的是，解决其中一个问题可能会使另外两个更加难办。

英国经济运行良好；正常而言，这是把政策利率从0.5%的纪录低点提高的好理由。当然，能源价格挫跌已将通胀率拉低至0.3%，远低于英国央行2%的目标，且薪资上涨依然乏力；但失业率和企业活动指标表明经济走势强劲。在此情况下，这种宽松的货币政策长期会带来很大的后遗症，因为这会削弱储蓄意愿并鼓励过度融资。

而如果紧缩政策，又会使英国央行置于逆流而动的境地。目前全球央行的主流趋势是放松货币政策，以刺激经济活动并促使本币贬值。也许强大的美国联邦储备理事会(美联储/FED)有这个本钱，但对英国来说，利率上升可能会导致追寻高收益的热钱大量涌入，造成动荡。

这对英国经济不利。过去三个月英镑兑欧元已累计上涨了10%。如果出口商在欧元区失去市场，可能会使英国经济复苏面临危险。2014年英国对欧元区国家出口占总出口的43%。从这个角度来说，英国央行应当在更长时间内维持较低利率，甚至可以考虑推出新一轮量化宽松。

最后英国还有个老问题--抵押贷款市场。房价是英国经济景气的核心，英国楼市以浮息抵押贷款为主。利率上升可能会导致房价大幅下挫、金融压力加大。现在老问题又来了：维持近“零”利率的时间越长，就会有越多的非理智借款，由此带来的后患就会更大。