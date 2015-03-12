《热点透视》英国央行在三大难题面前左右为难，只得按兵不动

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 王颖
路透伦敦3月11日 - 英国央行面临三大难题；棘手的是，解决其中一个问题可能会使另外两个更加难办。
英国经济运行良好；正常而言，这是把政策利率从0.5%的纪录低点提高的好理由。当然，能源价格挫跌已将通胀率拉低至0.3%，远低于英国央行2%的目标，且薪资上涨依然乏力；但失业率和企业活动指标表明经济走势强劲。在此情况下，这种宽松的货币政策长期会带来很大的后遗症，因为这会削弱储蓄意愿并鼓励过度融资。
而如果紧缩政策，又会使英国央行置于逆流而动的境地。目前全球央行的主流趋势是放松货币政策，以刺激经济活动并促使本币贬值。也许强大的美国联邦储备理事会(美联储/FED)有这个本钱，但对英国来说，利率上升可能会导致追寻高收益的热钱大量涌入，造成动荡。
这对英国经济不利。过去三个月英镑兑欧元已累计上涨了10%。如果出口商在欧元区失去市场，可能会使英国经济复苏面临危险。2014年英国对欧元区国家出口占总出口的43%。从这个角度来说，英国央行应当在更长时间内维持较低利率，甚至可以考虑推出新一轮量化宽松。
最后英国还有个老问题--抵押贷款市场。房价是英国经济景气的核心，英国楼市以浮息抵押贷款为主。利率上升可能会导致房价大幅下挫、金融压力加大。现在老问题又来了：维持近“零”利率的时间越长，就会有越多的非理智借款，由此带来的后患就会更大。
那么英国央行该怎么办？相反方向的作用力很大，而该行可能会尽可能地按兵不动。(完) (审校 龚芳)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)