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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 07:09 BJT

****澳新经济指标预测--3月13日-3月20日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
        
    3月9日当周
    
    3月13日(五)
    0200 新西兰公债外资持有比例                         2月             --       63.6%
    
    3月16日当周
    
    3月16日(一)
    0030 澳洲新车销售                                   2月             --       -1.5%
    
    3月17日(二)
    2145 新西兰经常帐(亿新西兰元)                    第四季             --    赤字50.1
                                   截至12月31日的年度经常帐             --    赤字60.9
    
    3月18日(三)
    2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季             --       +1.0%
                                (较上年同期)                            --       +3.2%
    
    3月19日(四)
    暂无重要经济数据。
    
    3月20日(五)
    暂无重要经济数据。(完)
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