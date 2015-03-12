香港个股：中国镍资源称有三笔债券已构成违约，将与债券持有人商讨

路透香港3月12日 - 中国镍资源 周四表示，公司未能如期偿还三笔债券的到期利息，因此已构成每笔债券的违约；公司计划与债券持有人进行商讨，以达成安排助公司偿还债务。

涉及违约的分别为2018年12月到期息率12%的有抵押优先债券、2018年3月到期息率8%的有抵押可换股债券及2015年3月到期息率10%的债券。由于公司未能与去年12月19日悉数偿还已到期总额，因此已构成每笔债券之违约事件。

截至今天止，优先债券的未偿还本金为3.91亿港元及应计利息2,327万港元；可换股债券未偿还本金为1.304亿港元及应计利息556.3万港元；10%债券未偿还本金为2,840万港元及应计利息213万港元。

中国镍资源表示，截至今天，德意志信托（香港）有限公司作为债券持有人之信托人，尚未作出任何要求立即清还该三笔债券。公司计划与债券持有人作有需要之商讨，以达成安排助其偿还债务。

中国镍资源早盘股价大幅高收17.68%，报0.233港元。（完）

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