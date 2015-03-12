香港个股：中国镍资源称有三笔债券已构成违约，将与债券持有人商讨

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月12日 - 中国镍资源 周四表示，公司未能如期偿还三笔债券的到期利息，因此已构成每笔债券的违约；公司计划与债券持有人进行商讨，以达成安排助公司偿还债务。
涉及违约的分别为2018年12月到期息率12%的有抵押优先债券、2018年3月到期息率8%的有抵押可换股债券及2015年3月到期息率10%的债券。由于公司未能与去年12月19日悉数偿还已到期总额，因此已构成每笔债券之违约事件。
截至今天止，优先债券的未偿还本金为3.91亿港元及应计利息2,327万港元；可换股债券未偿还本金为1.304亿港元及应计利息556.3万港元；10%债券未偿还本金为2,840万港元及应计利息213万港元。
中国镍资源表示，截至今天，德意志信托（香港）有限公司作为债券持有人之信托人，尚未作出任何要求立即清还该三笔债券。公司计划与债券持有人作有需要之商讨，以达成安排助其偿还债务。
中国镍资源早盘股价大幅高收17.68%，报0.233港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率