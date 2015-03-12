《国际主要央行公开市场操作一览》--3月12日

路透北京3月12日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦2月24日在参议院金融委员会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

去年10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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3/11 隔夜逆回购 -843.89 0.05%

3/10 隔夜逆回购 -845.35 0.05%

3/9 隔夜逆回购 -856.48 0.05%

3/6 三天逆回购 -808.62 0.05%

3/5 隔夜逆回购 -739.24 0.05%

3/5 七天逆回购 -500.00 0.06%

《本周主要新闻》

--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在其任期最后演讲中表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应立即结束其宽松货币政策，推进升息进程，之后进行一连串的逐步升息。费希尔对薪资增幅迟滞未予重视，指称那是滞后指标，并表示一旦能源价格走稳，通胀将反弹。

克利夫兰联储总裁梅斯特称，美国经济复苏可以持续，因就业市场接近充分就业，且经济成长高于趋势水准，这些状况明年将持续。梅斯特对商业分析师协会发表讲话时表示，形势改善意味着美联储应“很快”加息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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3/10 七天期反向交易 1,418.392 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行维持利率在纪录低点不变，与此同时开启了大规模的印钞计划，旨在提振通胀率脱离负区间。欧洲央行维持利率不变的举动符合外界广泛预期。欧洲央行维持主要再融资利率在0.05%不变。该行亦维持隔夜存款利率在负0.20%不变，隔夜贷款工具利率在0.30%不变。

欧洲央行(ECB)周一在Twitter上表示，该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。 欧洲央行总裁德拉吉表示，ECB购买政府公债和其他债券，或许能庇护欧元区国家免受希腊等问题的影响。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 183,570

上周三 180,200

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当期变化 +3,370

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，只要国内需求复苏支持物价整体呈上涨趋势，那么通胀暂时放缓是可以接受的。这暗示央行近期不会扩大刺激政策的力度。但她警告称，可能需要较预期更长的时间才能实现央行2%的通胀率目标，因为生活成本上涨及薪资增长放缓，促使家庭削减支出。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,721亿台币存单。与当日存单到期金额2,721亿台币相较，存单发行余额持平。

--台湾央行周二公布，共发行4,190亿台币存单。与当日存单到期金额4,191亿台币相较，存单发行余额减1亿。

--台湾央行周一公布，共发行954亿台币存单。与当日存单到期金额948亿台币相较，存单发行余额增6亿。 (完)