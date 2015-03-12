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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 13:27 BJT

日本债市：公债收益率随欧债下滑，五年期公债标售获强劲需求

欧洲央行周一启动1万亿欧元购债计划，令很多欧元区公债收益率(殖利率)在负值区间进一步下滑，部分公债收益率触及纪录低位。

隔夜美国公债收益率亦下滑，因10年期公债标售海外需求强劲 。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.020% -1.0 0.030%

五年期公债 0.105% -2.0 0.125%

10年期公债 0.380% -3.5 0.415%

20年期公债 1.190% -4.0 1.230%

30年期公债 1.490% -1.0 1.500%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.37 +0.28 147.09

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪/张若琪 审校 王兴亚/于春红)
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