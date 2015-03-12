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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 14:12 BJT

《2015年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月12日

路透上海3月12日 - 在到期资金对冲下，中国央行公开市场本周虽连续第三周净回笼，但适逢新股申购高
峰期，回笼量较上周缩减逾一半。分析人士表示，尽管本轮新股集中申购对资金扰动低于市场预期，但央行延
续少量平价逆回购操作，彰显其维稳意图未改。
    
    不过他们并称，流动性虽相对宽松，但资金利率回落幅度却有限，最新出炉的经济数据显示经济下行压力
逐步加剧，因此考虑到降低融资成本及保证稳增长需求，继前期央行一系列宽松政策之后，机构对持续放松预
期仍强烈，但手段选择分歧犹存，静观进一步宽松信号。
            
    以下为2015年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                         +600 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/7-3/13      --       --         --        --        600    1,130         -530 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/1-3/6       --       --         --        --        750    2,200       -1,450
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/18-2/28     --       --         --        --        380    1,800       -1,420
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/16-2/17     --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/7-2/15      --       --         --        --      2,400      350       +2,050
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/31-2/6      --       --         --        --      1,200      300         +900  
    -------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/24-1/30     --       --         --        --      1,050      500         +550  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/17-1/23     --       --         --        --        500      --          +500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/10-1/16     --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/5-1/9       --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/1-1/4       --       --         --        --        --       --             0
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2014年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     3.因春节假期调休，相应统计期间分别调整为2/7-2/15、2/16-2/17和2/18-2/28。(完)

 (整理 吴芳; 审校 边竞)
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