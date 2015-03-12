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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 13:51 BJT

《焦点》经济增长乏力，促使韩国央行意外降息

韩国央行1月将今年经济成长率预估从之前预估的成长3.9%下调至成长3.4%，但外界普遍预计该央行下月将再次下调预测，与此同时中国经济成长持续降温，欧洲多数国家则表现挣扎。

韩国1月工业生产经季节调整后较前月下滑3.7%，为2008年12月下滑10.5%以来最大环比降幅 ，不过官员将物价增幅较低主要归因于大宗商品价格下跌，而非消费疲弱。

2月出口创下两年来最大跌幅，但决策者称，全球整体需求已显示出一些逐步复苏迹象。

分析师称，韩国沉重且不断增长的家庭债务是制约央行政策的主要原因之一。平均家庭债务负担已增至年度可支配收入的大约160%，高于次贷危机前美国家庭的债务水平。

韩国央行总裁李柱烈称，汇率对韩国出口业者十分重要，但对于许多国家降息主要目的在于压低本币以使自身出口更具竞争力一说，李柱烈并不认同。

此前，泰国央行在周三出人意料地将指标利率下调25个基点至1.75%，希望藉此激活持续低迷的经济。印度今年迄今为止已降息两次，中国也已两次放松货币政策，而且可能还会采取更多措施。新加坡、澳洲和印尼也放松了货币政策。(完)
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