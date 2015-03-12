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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 13:43 BJT

美元汇率：美元过强对美国是个问题--前日本财务省财务官渡边博史

路透3月12日 - 前日本财务省财务官渡边博史表示：

* 美元过强对美国会是个问题

* 美国财长杰克卢不再使用“强势美元”这个词。(完)
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