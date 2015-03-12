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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 13:51 BJT

韩国汇市：韩元尾盘由跌转升，交易商对美元涨势了结获利

路透首尔3月12日 - 韩国韩元兑美元 周四尾盘由跌转升，扳回稍早0.9%的跌幅，因交易商对美元近期涨势了结获利。(完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)
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