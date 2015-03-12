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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 13:43 BJT

澳洲股市：收高1%创一个月来最大涨幅，受益于就业数据优于预期

路透悉尼3月12日 - 澳洲股市周四收高，创下一个月来最大涨幅，因该国就业数据优于预期，鼓励投资者摆脱快速降息机率下降的影响，买入高收益绩优股。

S&P/ASX 200指数 开盘微跌，就业数据公布后反弹，最终收高1%，或57.0点，报5,850.2点，创下2月13日以来最大单日涨幅。(完)
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