重发-中国经济：统计局明年起将发布系列就业调查数据，范围覆盖全国--消息

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(重发以跟上红条)
路透北京3月12日 - 二位了解情况的权威人士周四表示，为更加准确反应中国经济的实际情况，今年七月起，统计局将把月度城镇调查失业率由65个城市扩展至全国，并计划从明年起全面公布与就业有关的系列调查数据。
中国目前同时公布31个城市调查失业率和城镇登记失业率，二者调查对象涵盖基数不同，调查失业率不论是否参与登记，只要失业就都登记在案，因而被认为比登记失业率更准确，更能全面反映真实的失业状况。国际上也通用调查失业率。
“65个城镇的调查失业率是从2013年开始进行的，但因为时间序列短，没有办法进行季节调整，故一直都公布的是31个城镇的调查失业率数据。”上述了解情况的人士称。
上述了解情况的另一人士则指出，经过这几年的实际操作，调查失业率的工作已运行较好，数据也更能反应真实情况，按计划今年下半年调查范围会从已有的65个城镇拓展到全国，明年开始公布系列数据。
“系列数据包括各种分组的失业率，劳动参与率，就业人数等，可以更科学、更真实反映中国经济实际情况。”他表示。
路透已联络国家统计局，未获得即时评论。
2014年7年，中国官方首次公开公布当年6月末31个城市的调查失业率为5.05%，此前则一直公布的是城镇登记失业率。周三刚刚公布的数据则显示，2月份，31个大城市城镇调查失业率稳定在5.1%左右；而人社部于两会期间公布，去年登记失业率则为4.09%。（完） (路透中文新闻部)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)