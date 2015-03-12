重发-中国经济：统计局明年起将发布系列就业调查数据，范围覆盖全国--消息

(重发以跟上红条)

路透北京3月12日 - 二位了解情况的权威人士周四表示，为更加准确反应中国经济的实际情况，今年七月起，统计局将把月度城镇调查失业率由65个城市扩展至全国，并计划从明年起全面公布与就业有关的系列调查数据。

中国目前同时公布31个城市调查失业率和城镇登记失业率，二者调查对象涵盖基数不同，调查失业率不论是否参与登记，只要失业就都登记在案，因而被认为比登记失业率更准确，更能全面反映真实的失业状况。国际上也通用调查失业率。

“65个城镇的调查失业率是从2013年开始进行的，但因为时间序列短，没有办法进行季节调整，故一直都公布的是31个城镇的调查失业率数据。”上述了解情况的人士称。

上述了解情况的另一人士则指出，经过这几年的实际操作，调查失业率的工作已运行较好，数据也更能反应真实情况，按计划今年下半年调查范围会从已有的65个城镇拓展到全国，明年开始公布系列数据。

“系列数据包括各种分组的失业率，劳动参与率，就业人数等，可以更科学、更真实反映中国经济实际情况。”他表示。

路透已联络国家统计局，未获得即时评论。