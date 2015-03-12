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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 14:10 BJT

路透调查：多数分析师预期韩国央行2015年不会再度降息

此次调查是在韩国央行周四意外降息之后进行的，这是韩国央行五个月来首次降息，加入其它央行放宽货币政策以刺激经济增长的行列。

此前外界预计韩国央行本周将维持利率不变，但普遍预期如果韩国本土和出口需求没有改善的话，那么其将在4月降息。(完)

(编译 张明钧/于春红; 审校 蔡美珍/王颖)
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