更新版 1--中国经济：调查失业率统计范围将扩至全国，公布系列数据更利宏观决策

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 调查失业率统计范围将从下半年起由65个城镇扩展至全国
* 明年起中国将公布系列就业数据，如分组的失业率、劳动参与率等
* 学者表示准确、细致的就业数据将有利宏观政策推出
* 经济基本面的好坏更应看中就业 (新增学者评论及相关背景)
路透北京3月12日 - 二位了解情况的权威人士周四表示，为更加准确反应中国经济的实际情况，今年七月起，统计局将把月度城镇调查失业率由65个城市扩展至全国，并计划从明年起全面公布与就业有关的系列调查数据。
宏观经济学家们表示，准确、细致的就业数据将更有利于宏观政策的推出，另外也符合国务院此前强调“不过份追求经济发展但会更加重视就业”的精神。
“国内宏观研究，最缺对就业的更细致统计，就业数据不可靠，衡量经济好坏和政策要不要行动的依据都成问题。”中国社科院世界政治与经济研究所张斌博士指出。
他指出，目前多数国内金融和企业界都说经济不好，但是通胀下降和过得去的就业（有限的官方数据和生活观察）对百姓生活福利是不错的组合。
“在就业稳定的前提下，当下经济是不是很糟？这对我来说是个问题。”他称。
路透已联络国家统计局，未获得即时评论。
中国总理李克强此前就公开表示，只要就业增长保持稳定，GDP增长目标是可以灵活机动的。今年中国GDP增长目标定在7%左右，城镇新增就业目标将确保完成1,000万人。
**真实就业率更利宏观决策**
中国目前同时公布31个城市调查失业率和城镇登记失业率，二者调查对象涵盖基数不同，调查失业率不论是否参与登记，只要失业就都登记在案，因而被认为比登记失业率更准确，更能全面反映真实的失业状况。国际上也通用调查失业率。
“65个城镇的调查失业率是从2013年开始进行的，但因为时间序列短，没有办法进行季节调整，故一直都公布的是31个城镇的调查失业率数据。”上述了解情况的人士称。
上述了解情况的另一人士则指出，经过这几年的实际操作，调查失业率的工作已运行较好，数据也更能反应真实情况，按计划今年下半年调查范围会从已有的65个城镇拓展到全国，明年开始公布系列数据。
“系列数据包括各种分组的失业率，劳动参与率，就业人数等，可以更科学、更真实反映中国经济实际情况。”他表示。
张斌就指出，企业生死，金融机构破产，都可能是新陈代谢一部分，不足以作为判断经济好坏和政府是否要采取行动救经济的依据。
“即便是对于新凯恩斯学者来说，政府出手的合理依据只能是就业。”他称。
2014年7年，中国官方首次公开公布当年6月末31个城市的调查失业率为5.05%，此前则一直公布的是城镇登记失业率。周三刚刚公布的数据则显示，2月份，31个大城市城镇调查失业率稳定在5.1%左右；而人社部于两会期间公布，去年登记失业率则为4.09%。（完） (路透中文新闻部)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率