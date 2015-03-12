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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 14:13 BJT

台湾股市：收高中止连三日跌势，韩国意外降息新增宽松活水

路透台北3月12日 - 台湾股市周四收高，中止连三日下滑走势。分析师指出，主要受韩国意外降息题材带动，不过在下周美联储宣布利率决议前，恐难跳脱高档震荡整理格局。

台湾加权股价指数 收高0.76%，报9,596.0点；成交初值 为957.72亿台币，上交易日修正后为970.42亿。

〞韩国因基本面不好降息，引发资金流入台股的想象。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。

他表示，由于各国货币政策分歧，全球股市有点各走各的。台湾因基本面随美国复苏，且有庞大外汇储备支撑，在企业获利稳定增长、汇率平稳的环境下，仍是外资避险兼套利的最佳市场。

不过他也强调，随着18日美联储将宣布利率决议、4月中又将公布美股第一季季报，此前台股难免陷入震荡，预估在4月中下旬前，大盘指数不脱在9,500点上下200点内整理。

韩国央行周四意外降息，帮助亚洲股指脱离上日触及的七周低位；与此同时，美国升息前景则提振美元。本地时间14:08时，MSCI亚太明晟指数 涨0.68%。(完)
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