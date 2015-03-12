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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 14:22 BJT

韩国股市：连四日收低，回吐盘中涨幅

路透首尔3月12日 - 韩国股市周四连四天收低，回吐稍早的涨势。

韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.5%，至1,970.59点。(完)
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