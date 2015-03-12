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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 14:24 BJT

韩国汇市：韩元兑美元扳回跌幅收盘近持平，交易商了结美元近期获利

路透首尔3月12日 - 韩元兑美元 周四尾盘止跌回升，收盘近持平，因交易商对美元近期涨势了结获利，此前韩国央行意外降息。

韩元兑美元 报1,126.4，较周三此间市场收位1,126.5近持平。(完)

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