更正-日本股市：日经指数创一个月单日最大涨幅，受期货相关买盘激励

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(译文有误，内文第一段应为丰田汽车可能“加薪”，而非“提高派息”)
路透东京3月12日 - 日本股市日经指数周四创下一个月来单日最大涨幅，投资者在股指期货结算前进场追高；市场冀望丰田汽车 可能加薪，亦提振人气。
日经指数 收高1.4%，至18,991.11点，刷新15年收盘高位。指数午后盘初曾攀抵19,008.13点。
权重股领涨，日本迅销(Fast Retailing) 和发那科(Fanuc) 分别上涨1.3%和2.3%。这两家公司一起为日经指数贡献了44.5点的涨幅。
分析师表示，媒体报导称丰田汽车准备做出历来最慷慨的加薪决定，这提振了投资者风险偏好。
“如果一家大公司如丰田决定加薪，其他车企及更多公司可能效仿，”Chibagin Securities高级经理Fujio Ando称，“鉴于今年没有加税计划，加薪应有助于推升消费。”
丰田汽车上涨1.2%。
分析师表示，交易商还在为3月到期的日经指数期货和期权合约在周五结算而调整仓位。
“投资衍生品的外国投资者在追高市场，”三菱UFJ摩根士丹利证券 的资深投资策略师藤户则弘称，“持有日经指数期货多头仓位的投资者...希望取得更高的结算价。”
东证股价指数 涨1.4%至1,546.63点，33类股中有31类上扬。JPX-日经400指数<.JPX NK400>亦涨1.4%至14,059.84。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率