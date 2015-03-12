更正-日本股市：日经指数创一个月单日最大涨幅，受期货相关买盘激励

(译文有误，内文第一段应为丰田汽车可能“加薪”，而非“提高派息”)

路透东京3月12日 - 日本股市日经指数周四创下一个月来单日最大涨幅，投资者在股指期货结算前进场追高；市场冀望丰田汽车 可能加薪，亦提振人气。

日经指数 收高1.4%，至18,991.11点，刷新15年收盘高位。指数午后盘初曾攀抵19,008.13点。

权重股领涨，日本迅销(Fast Retailing) 和发那科(Fanuc) 分别上涨1.3%和2.3%。这两家公司一起为日经指数贡献了44.5点的涨幅。

分析师表示，媒体报导称丰田汽车准备做出历来最慷慨的加薪决定，这提振了投资者风险偏好。

“如果一家大公司如丰田决定加薪，其他车企及更多公司可能效仿，”Chibagin Securities高级经理Fujio Ando称，“鉴于今年没有加税计划，加薪应有助于推升消费。”

丰田汽车上涨1.2%。

分析师表示，交易商还在为3月到期的日经指数期货和期权合约在周五结算而调整仓位。

“投资衍生品的外国投资者在追高市场，”三菱UFJ摩根士丹利证券 的资深投资策略师藤户则弘称，“持有日经指数期货多头仓位的投资者...希望取得更高的结算价。”

东证股价指数 涨1.4%至1,546.63点，33类股中有31类上扬。JPX-日经400指数<.JPX NK400>亦涨1.4%至14,059.84。(完)