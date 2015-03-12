韩国央行周四意外降息至纪录低位，五个月以来首次降息。货币政策委员会将指标利率下调25个基点，至1.75 %的纪录低位。 韩国企划财政部长官表示，韩国央行周四在五个月来的首度降息将帮助刺激经济 复苏以及持续低迷的通胀。 路透对分析师进行快速调查结果显示，韩国央行 周四意外降息之后，料将会是今年最后一次放宽政策。 新西兰央行周四维持指标利率不变，并采用明显中性的论调，暗示或将在一段较长时间维持利率不变，但 同时也为可能降息留出余地。 路透调查周四显示，新西兰央行料维持利率不变 直到明年第二季 ，之后重新开始缓慢收紧政策。 中国人民银行货币政策委员会委员钱颖一周三表示，决策层出手支持经济前会非常看重国内通胀水平，而 且不仅要看静态水平还要看其趋势，政府乐见的通胀率区间为1-2%。 泰国央行周三意外调降政策利率25个基点至1.75%，政策委员会以4-3的投票结果通过降息。 一项路透的分析师调查预估，俄罗斯央行将于周五的利率讨论会议中，宣布调降指标利率。本周的调查显 示，已经不同于2月底时的看法，当时多数受访者认为俄罗斯央行将维持指标利率在15%。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率12.75% 2015年3月4日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.5% 2015年3月1日降25基点 一年期贷款利率5.35% 2015年3月1日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.25% 2015年2月3日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.5% 2015年3月4日降25基点 附卖回利率6.5% 2015年3月4日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.1% 2015年2月12日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率15% 2015年1月30日降200个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 孙茉莉; 审校 张明钧)