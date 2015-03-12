《焦点》日本央行展开公关，帮助市场为通胀放缓做好准备

扣除去年4月调高消费税的影响，1月核心消费者物价指数同比上升0. 2%，未来几个月料将进一步放缓。该数据不包括生鲜食品，但包括能源成 本。 日本央行一些委员因此认为，日本央行或须在4月30日的半年度检视 中再次下调通胀预估。 但日本央行目前更偏向于按兵不动，寄望通胀能在2015财年下半年加 速，受助于油价企稳，以及企业提高薪资以在趋紧的就业市场吸引雇员。 如果细看日本央行官员的言论就会发现，进一步放宽政策的动力可能 较少来自油价，而更多缘于民间消费的力道。 尽管日本央行官员因出口上升而对经济前景较为乐观，但一些人指出 ，在日本经济尚未走出衰退阴影之际，疲弱得令人失望的家庭支出是经济 的软肋。 日本央行政策委员会审议委员白井早由里周二表示，“即使企业营收 和实质收入改善，资本支出和民间消费能增长多少仍无定数。”(完)