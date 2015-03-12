新闻稿：中国2月末M2同比增长12.5%，当月新增人民币贷款1.02万亿--央行

(以下为中国人民银行周四公布的2015年2月金融统计数据报告及社会融资规模报告全文)

一、广义货币增长12.5%，狭义货币增长5.6% 2月末，广义货币(M2)余额125.74万亿元,同比增长12.5%，增速比上月末高1.7个百分点，比去年同期低0.8个百分点；狭义货币(M1)余额33.44万亿元,同比增长5.6%，增速分别比上月末和去年同期低4.9个和1.3个百分点；流通中货币(M0)余额7.29万亿元,同比增长17.0%。2月份净投放现金9856亿元。

二、当月人民币贷款增加1.02万亿元，外币贷款减少74亿美元 2月末，本外币贷款余额90.28万亿元，同比增长13.8%。月末人民币贷款余额84.72万亿元，同比增长14.3%，增速比上月末高0.4个百分点，比去年同期低0.1个百分点。当月人民币贷款增加1.02万亿元，同比多增3768亿元。分部门看，住户贷款增加2119亿元，其中，短期贷款增加255亿元，中长期贷款增加1864亿元；非金融企业及机关团体贷款增加9296亿元，其中，短期贷款增加3489亿元，中长期贷款增加5036亿元，票据融资增加400亿元;非银行业金融机构贷款减少1147亿元。月末外币贷款余额9038亿美元，同比增长6.0%，当月外币贷款减少74亿美元。

三、当月人民币存款减少806亿元，外币存款增加187亿美元 2月末，本外币存款余额126.47万亿元，同比增长11.4%。月末人民币存款余额122.33万亿元，同比增长10.9%，增速分别比上月末和去年同期低2.8个和3.9个百分点。当月人民币存款减少806亿元，同比少增2.71万亿元。其中，住户存款增加2.55万亿元，非金融企业存款减少1.72万亿元，财政性存款减少4705亿元，非银行业金融机构存款增加400亿元。月末外币存款余额6744亿美元，同比增长27.6%，当月外币存款增加187亿美元。

四、2月份银行间市场同业拆借月加权平均利率3.64%，质押式债券回购月加权平均利率3.62% 2月份,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交22.16万亿元，日均成交1.30万亿元，日均成交同比增长59.1%。 2月份,银行间市场同业拆借加权平均利率为3.64%，比上月高0.46个百分点；质押式债券回购加权平均利率为3.62%,比上月高0.52个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生4523亿元，直接投资人民币结算业务发生777亿元 2015年2月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4088亿元、435亿元、106亿元、671亿元。

注1：当期数据为初步数。 注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。 注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。 注4：本月M2同比增速根据可比口径计算。 注5：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。

--以下为央行同时公布的2015年2月份社会融资规模增量统计数据报告：

初步统计，2015年2月份社会融资规模增量为1.35万亿元，比上月少7099亿元，比去年同期多4608亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.14万亿元，同比多增5003亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少146亿元，同比少增1274亿元；委托贷款增加1299亿元，同比多增759亿元；信托贷款增加38亿元，同比少增709亿元；未贴现的银行承兑汇票减少630亿元，同比少减789亿元；企业债券净融资680亿元，同比少346亿元；非金融企业境内股票融资542亿元，同比多373亿元。