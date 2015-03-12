新闻稿：中国2月末M2同比增长12.5%，当月新增人民币贷款1.02万亿--央行

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(以下为中国人民银行周四公布的2015年2月金融统计数据报告及社会融资规模报告全文)
一、广义货币增长12.5%，狭义货币增长5.6% 2月末，广义货币(M2)余额125.74万亿元,同比增长12.5%，增速比上月末高1.7个百分点，比去年同期低0.8个百分点；狭义货币(M1)余额33.44万亿元,同比增长5.6%，增速分别比上月末和去年同期低4.9个和1.3个百分点；流通中货币(M0)余额7.29万亿元,同比增长17.0%。2月份净投放现金9856亿元。
二、当月人民币贷款增加1.02万亿元，外币贷款减少74亿美元 2月末，本外币贷款余额90.28万亿元，同比增长13.8%。月末人民币贷款余额84.72万亿元，同比增长14.3%，增速比上月末高0.4个百分点，比去年同期低0.1个百分点。当月人民币贷款增加1.02万亿元，同比多增3768亿元。分部门看，住户贷款增加2119亿元，其中，短期贷款增加255亿元，中长期贷款增加1864亿元；非金融企业及机关团体贷款增加9296亿元，其中，短期贷款增加3489亿元，中长期贷款增加5036亿元，票据融资增加400亿元;非银行业金融机构贷款减少1147亿元。月末外币贷款余额9038亿美元，同比增长6.0%，当月外币贷款减少74亿美元。
三、当月人民币存款减少806亿元，外币存款增加187亿美元 2月末，本外币存款余额126.47万亿元，同比增长11.4%。月末人民币存款余额122.33万亿元，同比增长10.9%，增速分别比上月末和去年同期低2.8个和3.9个百分点。当月人民币存款减少806亿元，同比少增2.71万亿元。其中，住户存款增加2.55万亿元，非金融企业存款减少1.72万亿元，财政性存款减少4705亿元，非银行业金融机构存款增加400亿元。月末外币存款余额6744亿美元，同比增长27.6%，当月外币存款增加187亿美元。
四、2月份银行间市场同业拆借月加权平均利率3.64%，质押式债券回购月加权平均利率3.62% 2月份,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交22.16万亿元，日均成交1.30万亿元，日均成交同比增长59.1%。 2月份,银行间市场同业拆借加权平均利率为3.64%，比上月高0.46个百分点；质押式债券回购加权平均利率为3.62%,比上月高0.52个百分点。
五、当月跨境贸易人民币结算业务发生4523亿元，直接投资人民币结算业务发生777亿元 2015年2月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4088亿元、435亿元、106亿元、671亿元。
注1：当期数据为初步数。 注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。 注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。 注4：本月M2同比增速根据可比口径计算。 注5：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。
--以下为央行同时公布的2015年2月份社会融资规模增量统计数据报告：
初步统计，2015年2月份社会融资规模增量为1.35万亿元，比上月少7099亿元，比去年同期多4608亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.14万亿元，同比多增5003亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少146亿元，同比少增1274亿元；委托贷款增加1299亿元，同比多增759亿元；信托贷款增加38亿元，同比少增709亿元；未贴现的银行承兑汇票减少630亿元，同比少减789亿元；企业债券净融资680亿元，同比少346亿元；非金融企业境内股票融资542亿元，同比多373亿元。
注1：社会融资规模是指实体经济（非金融企业和住户，下同）从金融体系获得的资金。其中，增量指标是指一定时期内（每月、每季或每年）获得的资金额，存量指标是指一定时期末（月末、季末或年末）获得的资金余额。 注2：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。 注3：社会融资规模中的本外币贷款是指一定时期内实体经济从金融体系获得的人民币和外币贷款，不包含银行业金融机构拆放给非银行业金融机构的款项。 注4：2015年1月起，委托贷款统计制度进行了调整，将委托贷款划分为现金管理项下的委托贷款和一般委托贷款。社会融资规模中的委托贷款只包括由企事业单位及个人等委托人提供资金，由金融机构（即贷款人或受托人）根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等向境内实体经济代为发放、监督使用并协助收回的一般委托贷款。 注5：当期数据为初步统计数，当月比上月、比去年同期的数据为可比口径数据。 (整理 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率