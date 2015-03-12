国际油市：布兰特原油涨至58美元上方，得益于空头回补和地缘因素

西德克萨斯中质油(WTI) 价格攀升0.2美元至每桶48.38美元，昨日收低0.12美元。

布兰特和WTI的4月期货合约将在下周到期。

“当期约到期时，油价会出现更多的不确定性和波动性。对投机者而言，有指向作用的WTI价格似乎将面临更多跌压。布兰特油价将上涨。”新加坡IHS Energy的副总裁Victor Shum说。

布兰特油价较WTI油价的升水周四扩大至每桶近10美元，周二曾跌破8美元，为一个月最窄水平。

东京Newedge Japan的商品销售经理Yusuke Seta称，市场看空WTI油价是因为美国原油库存增加推动了两种油价差的扩大，限制了WTI油价的涨幅。

美国能源部的数据显示，上周美国原油库存连续第九周上升，增加450万桶至4.489亿桶。

这创下逾80年来每年这个时候的最高水平。

“原油库存预计还会增加，”Seta说。

有分析师指出，油价出现任何涨势都会是短暂的，因为原油库存预计还会增加，受炼厂设备检修和美元兑欧元继续走强影响。(完)

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