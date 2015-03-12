国际油市：布兰特原油涨至58美元上方，得益于空头回补和地缘因素

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
西德克萨斯中质油(WTI) 价格攀升0.2美元至每桶48.38美元，昨日收低0.12美元。
布兰特和WTI的4月期货合约将在下周到期。
“当期约到期时，油价会出现更多的不确定性和波动性。对投机者而言，有指向作用的WTI价格似乎将面临更多跌压。布兰特油价将上涨。”新加坡IHS Energy的副总裁Victor Shum说。
布兰特油价较WTI油价的升水周四扩大至每桶近10美元，周二曾跌破8美元，为一个月最窄水平。
东京Newedge Japan的商品销售经理Yusuke Seta称，市场看空WTI油价是因为美国原油库存增加推动了两种油价差的扩大，限制了WTI油价的涨幅。
美国能源部的数据显示，上周美国原油库存连续第九周上升，增加450万桶至4.489亿桶。
这创下逾80年来每年这个时候的最高水平。
“原油库存预计还会增加，”Seta说。
有分析师指出，油价出现任何涨势都会是短暂的，因为原油库存预计还会增加，受炼厂设备检修和美元兑欧元继续走强影响。(完)
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(编译 王颖/白云; 审校 孙茉莉)
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路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)