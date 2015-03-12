《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月12日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国铁路 600 100 6 3/13招标 国开行 AAA(联合资信) 3/16 3/17 总公司 进出口行 AAApi(中债资信) ======================================================================================= *厦门路桥 40 6 6 3/13簿记建档 兴业银行 AA+(中诚信) 3/16 3/17 建设集团 AA(中债资信) ======================================================================================= *梅花生物 40 5.5 9 3/13簿记建档 兴业银行 AA(中诚信) 3/16 3/17
A+(中债资信) ======================================================================================= *桑德环境 20 4 9 3/13簿记建档 浦发银行 AA(中诚信) 3/17 3/18
A+(中债资信) ======================================================================================= *中国五矿集团 300 20 6 3/13簿记建档 建设银行 AAA 3/16 3/17 ======================================================================================= *广西建工集团 50 6 4 3/13簿记建档 农业银行 AA(新世纪) 3/17 3/18
A+(中债资信) ======================================================================================= *中国外运 50 20 3 3/13-16簿记建档 招商银行 AAA 3/17 3/18
======================================================================================= *安徽省交 100 10 9 3/16簿记建档 浦发银行 AA+(大公国际) 3/17 3/18 通投资集团 AA-(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *广发证券 124 30 3 3/17招标 农业银行 AAA 3/18 3/19 (最高发行余额) 建设银行等 ======================================================================================= *招商证券 84 18 3 3/17招标 农业银行 AAA 3/18 3/19 (最高发行余额) 建设银行等 ======================================================================================= *新希望集团 20 20 12 3/17簿记建档 建设银行 AA+ 3/18 3/19 ======================================================================================= *三鼎控股集团 10 5 12 3/17簿记建档 建设银行 AA- 3/18 3/19 ======================================================================================= *浙江杭钢 12 6 12 3/17簿记建档 中信银行 AA 3/19 3/20 商贸集团 浙商银行 ======================================================================================= *黑龙江龙 20 8 12 3/19簿记建档 兴业银行 AA+ 3/20 3/23 煤矿业控股集团 国开行 ======================================================================================= *镇江市风 15 7.5 12 3/19簿记建档 浙商银行 AA 3/20 3/23 景旅游发展 ======================================================================================= 海亮集团 20 10 12 3/12-13簿记 工商银行 AA+ 3/16 3/17 ======================================================================================= 中电建水 20 5 12 3/13簿记建档 建设银行 AA 3/16 3/17 电开发集团 农业银行 ======================================================================================= 渤海证券 25 8 3 3/13招标 招商银行 AA 3/16 3/17
(最高发行余额) 招商证券等 ======================================================================================= 国信证券 82 21 3 3/13招标 招商银行 AAA 3/16 3/17 (最高发行余额) ======================================================================================= 唐山港 10 4 12 3/13簿记建档 民生银行 AA+ 3/16 3/17
======================================================================================= 内蒙古大唐 13 6 12 3/16簿记建档 中国银行 AA+ 3/18 3/19 国际托克托发电 农业银行 ======================================================================================= 南京雨润食品 18 5 12 3/16簿记建档 建设银行 AA 3/17 3/18
民生银行 ======================================================================================= 长城证券 24 5 3 3/16招标 中信银行 AA 3/17 3/18
(最高发行余额) ======================================================================================= 中国航空 50 20 12 3/16簿记建档 农业银行 AAA 3/17 3/18 技术国际控股 平安银行 ======================================================================================= 武汉圣泽 7 3.5 12 3/16簿记建档 招商银行 AA- 3/17 3/18 捷通物流 ======================================================================================= 山东省鲁 10 5 12 3/17簿记建档 兴业银行 AA+ 3/18 3/19 信投资控股集团 ======================================================================================= 北京汽车集团 30 20 12 3/17簿记建档 工商银行 AAA 3/18 3/19
中信银行 ======================================================================================= 伊犁农四 5 5 12 3/17簿记建档 农业银行 AA+ 3/18 3/19 师国有资产投资 ======================================================================================= 广东省广 10 5 12 3/18簿记建档 建设银行 AA+ 3/19 3/20 业资产经营 工商银行 ======================================================================================= 大亚科技 12 4 12 3/18簿记建档 中信银行 AA 3/20 3/23 ======================================================================================= 中国华阳 9 5 12 3/18簿记建档 兴业银行 AA 3/19 3/20 经贸集团 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *天津渤海 100 30 5 3/17簿记建档 兴业银行 AAA 3/18 3/19 国有资产经营管理 ======================================================================================= *淄博市城 40 20 5 3/17簿记建档 建设银行 AA+ 3/18 3/19 市资产运营 ======================================================================================= *河南心连 11 3 3 3/19簿记建档 建设银行 AA 3/20 3/23 心化肥 ======================================================================================= *福建省南 7 7 5 3/19簿记建档 招商证券 AA 3/20 3/23 平市高速公路 招商银行 ======================================================================================= *江苏悦达 30 30 永续中票 3/19簿记建档 渤海银行 AA+ 3/20 3/23 集团 中国银行
(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 河南投资 10 10 永续中票 3/13簿记建档 中信银行 AAA 3/17 3/18 集团 招商银行
(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 镇江市风 10 5 5 3/13簿记建档 浦发银行 AA 3/17 3/18 景旅游发展 ======================================================================================= 浙江海天 4.5 2 3 3/13簿记建档 工商银行 AA 3/16 3/17 建设集团 ======================================================================================= 中建投租赁 9 9 3 3/16簿记建档 工商银行 AA 3/17 3/18 ======================================================================================= 甘肃省电 5 5 7 3/16簿记建档 中国银行 AA+ 3/18 3/19 力投资集团 (第5年末发行人利率选择权和投资者回售权) ======================================================================================= 国家电网 100 100 3 3/16-17簿记 工商银行 AAA 3/18 3/19
招商银行 ======================================================================================= 金发科技 30 10 5 3/17簿记建档 中国银行 AA+ 3/19 3/20 ======================================================================================= 新兴发展 10 5 5 3/17簿记建档 进出口行 AA 3/18 3/19 集团 ======================================================================================= 太阳纸业 9 5 3 3/17簿记建档 中信银行 AA 3/19 3/20 ======================================================================================= 酒泉钢铁 24 2 3 3/17簿记建档 农业银行 AA+ 3/17 3/18 (集团) ======================================================================================= 无锡市交 7 7 5 3/18簿记建档 民生银行 AA+ 3/19 3/20 通产业集团 ======================================================================================= 招金矿业 21 5 永续中票 3/18簿记建档 招商银行 AA+ 3/19 3/20
建设银行
(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率