《分析》ECB买债给欧股带来福音，料将吸引大量资金流入

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 年内迄今已攀涨15%，远远超过美国标准普尔500指数 在同期下跌0.9%的表现。
欧元兑美元汇率年底前触及平价的可能性愈发让人关注，欧元周三跌至接近1.05美元，为12年来首见。德意志银行周二预估称，欧元兑美元料在年底前达到平价，到2017年料进一步跌至0.85美元。
投资者认为，欧元走软将提振欧洲出口商获利，并促进旅游业，此外，欧洲央行和美联储的货币政策背道而驰，也料令欧股受益。
“我们的股票分析师认为投资转向（欧洲股票）的进程仍有进一步的发展空间，因基本面推动力仍然起到支撑作用。”巴克莱的资产配置研究部美国主管Keith Parker在3月5日的研究报告中指出。
趋强的欧洲经济数据也支持这个观点。
根据反映经济数据超越市场预期程度的花旗经济意外指数，欧元区指数在3月3日触及两年高点61.8，并且在最近几周一直徘徊在该水准附近。（完）
(编译 李春喜/高琦 审校 张明钧/蔡美珍)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)