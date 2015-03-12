《分析》ECB买债给欧股带来福音，料将吸引大量资金流入

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 年内迄今已攀涨15%，远远超过美国标准普尔500指数 在同期下跌0.9%的表现。

欧元兑美元汇率年底前触及平价的可能性愈发让人关注，欧元周三跌至接近1.05美元，为12年来首见。德意志银行周二预估称，欧元兑美元料在年底前达到平价，到2017年料进一步跌至0.85美元。

投资者认为，欧元走软将提振欧洲出口商获利，并促进旅游业，此外，欧洲央行和美联储的货币政策背道而驰，也料令欧股受益。

“我们的股票分析师认为投资转向（欧洲股票）的进程仍有进一步的发展空间，因基本面推动力仍然起到支撑作用。”巴克莱的资产配置研究部美国主管Keith Parker在3月5日的研究报告中指出。

趋强的欧洲经济数据也支持这个观点。

根据反映经济数据超越市场预期程度的花旗经济意外指数，欧元区指数在3月3日触及两年高点61.8，并且在最近几周一直徘徊在该水准附近。（完）