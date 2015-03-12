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市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 14:54 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：欧元兑美元触及12年新低

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* 新西兰元/美元上涨0.82%，澳元/美元升0.46%，欧元/美元跌0.10%，美元/韩元近持平

* 日股日经指数收高1.43%，中国沪综指午盘中涨1.86%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.71%，美国10年期公债收益率报2.0998%

* 经济增长乏力，促使韩国央行意外降息

* 新西兰央行维持利率不变，暗示将按兵不动更长时间

* 日本央行展开公关，帮助市场为通胀放缓做好准备 (完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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