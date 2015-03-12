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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 14:59 BJT

《中国2015年2月宏观数据路透调查中值一览表》--3月12日

路透北京3月12日 - 以下为中国2015年2月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。    
    
     2月各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 
    
                               2015年2月                2014年                                                                                          
                           实际值    预估值   1月      12月     11月     10月     9月      8月      7月      6月      5月      4月       3月     2月
 居民消费价格指数(CPI)     1.4       0.9          0.8      1.5      1.4      1.6      1.6        2      2.3      2.3      2.5      1.8      2.4        2
 工业生产者出厂价格指数(P  -4.8      -4.3        -4.3     -3.3     -2.7     -2.2     -1.8     -1.2     -0.9     -1.1     -1.4       -2     -2.3       -2
 PI)                                                                                                                                             
 社会消费品零售总额        10.7      11.8*          ~     11.9     11.7     11.5     11.6     11.9     12.2     12.4     12.5     11.9     12.2    11.8*
 规模以上工业增加值        6.8       7.7*           ~      7.9      7.2      7.7        8      6.9        9      9.2      8.8      8.7      8.8     8.6*
 固定资产投资(不含农户)    13.9      15*            ~     15.7     15.8     15.9     16.1     16.5       17     17.3     17.2     17.3     17.6     17.9
 贸易差额                  606.19    108.0      600.3   496.13    544.7    454.1    309.4    498.3      473      316    359.2    184.5     77.1   -229.8
 出口                      48.3      14.2        -3.3      9.7      4.7     11.6     15.3      9.4     14.5      7.2        7      0.9     -6.6    -18.1
 进口                      -20.5     -10.0      -19.9     -2.4     -6.7      4.6        7     -2.4     -1.6      5.5     -1.6      0.8    -11.3     10.1
 广义货币供应量M2          12.5      11.0        10.8     12.2     12.3     12.6     12.9     12.8     13.5     14.7     13.4     13.2     12.1     13.3
 月度新增人民币贷款        10,200    7,500     14,700    6,973    8,527    5,483    8,572    7,025    3,852   10,800    8,708    7,747   10,500    6,445
 人民币贷款余额同比增长(%  14.3      13.8        13.9     13.6     13.4     13.2     13.2     13.3     13.4       14     13.9     13.7     13.9     14.2
 )                                                                                                                                               
    
     注: 1.~表示数据未公布。
         2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。        
         3.*表示1-2月数据合并发布。（完）

 (发稿 李文科/侯向明)
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