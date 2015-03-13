表格：外资及陆资在台股再转为卖超49.72亿台币

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透台北3月13日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再度转为卖超49.72亿台币；上交易日为买超14.79亿台币。
三大法人今日合计卖超50.47亿台币，上交易日修正后为买超32.04亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
3/13 -49.72 -2.57 +1.22 +0.60 -50.47
3/12 +14.79 +17.91 +1.90 -2.55r +32.04r
3/11 -82.14 +8.19 +1.74 -7.88r -80.09r
3/10 -86.90 +3.76 +0.11 -1.65r -84.68r
3/9 -107.15 -7.59 +3.07 -2.94r -114.61r
3/6 +38.52 +5.45 +5.01 -2.66r +46.32r
3/5 -8.21 -13.48 +2.36 -5.44r -24.76r
3/4 +63.21r +1.02 +0.60 -8.72r +56.10r
3/3 +39.19 -4.47 -2.99 -4.56r +27.17r
3/2 +9.62 -2.14 +1.20 -4.24r +4.44r
本月累计 -168.80 +6.07 +14.22 -40.04 -188.54
2015
月份 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r
1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r
2014
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
12月 -427.25 +38.98 -75.64r -463.91r
11月 +958.10r +68.75 +16.68r +1,043.53r
10月 -11.29 -62.92 +35.39r -38.82r
9月 -589.80 -197.40 +9.40r -777.80r
8月 +466.63 -11.89r +60.81r +515.56r
7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r
6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r
5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r
4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r
3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r
2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r
1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r
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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-