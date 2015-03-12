更新版 1-中国数据：2月新增信贷创六年同期新高，经济仍弱还需政策扶助

* 2月末M2同比增12.5%，自上月纪录低点回升

* 新增信贷创六年来同期新高

* 金融数据亮丽但经济数据仍低迷

* 未来宽松政策还有加码必要 (新增市场评论和更多细节)

路透上海/北京3月12日 - 中国2月新增信贷创六年同期新高远超预期，月末广义货币供应量(M2)增速亦自上月纪录低点明显反弹。通过此前一系列的降息降准以及定向宽松政策，“宽信贷”环境已逐渐巩固。

不过分析人士认为，相较亮丽的金融数据，昨日公布的经济数据仍低迷，显示目前经济内生增长动力仍欠缺，加之融资成本下降依旧不明显，未来宽松政策还有加码必要，进一步的降准降息仍可期。

“2月金融数据强于昨日公布的实体经济数据，背离明显，信贷与社融继续呈现表内强，表外弱的格局。若M2增速能保持回升势头，则预示二季度经济指标会出现企稳。”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称。

央行周四公布数据显示，2月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.5%，高于路透的调查中值11%，并创四个月新高；2月新增人民币贷款1.02万亿元，亦远高于路透调查中值7,500亿元，并创自2009年2月以来的六年同期新高(当时为1.07万亿)。

央行数据并显示，2月社会融资规模增量为1.35万亿元，比上年同期多4,608亿元；当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.14万亿元，同比多增5,003亿元。

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**宽松政策仍需加码**

中金公司债券研究团队指出，贷款增量高于预期和财政存款增量低于预期，导致2月M2增速回升。当月财政存款在1月的异常升高后异常下降，为负增长4,700亿，也明显低于季节性，从而财政存款也释放出来变成更多的存款。

中金并提到，2月份由于过春节，理财规模下降，也导致表外资金回流表内，共同推动2月M2增量和增速回升，并高于预期。1、2月合计，M2增速仍处于下滑状态，显示融资需求的放缓仍在拖累货币增速。

浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳表示，总体来看，尽管新增信贷超出预期，但大多集中在政府融资项目，并不意味着整体企业信贷条件转好。为了降低较高的实际利率，依然维持二季度一次降息，通过PSL(抵押补充贷款)、MLF(中期借贷便利)和降准等数量工具，释放2-3次降准的基础货币判断。

刘东亮亦谈到，当前需要解决短端利率过高，利率传导机制不畅的问题；也需要解决长端信贷利率过高，让信贷更有效投放实体经济的问题。预计央行会继续以较快节奏放松货币政策，数量、价格政策双调，五一前降准降息都将再次兑现。

央行行长周小川周四表示，中国广义货币供应量（M2）增长仍是适度的，并没有改变稳健的货币政策状况。 中国今年政府工作报告提出，2015年M2增速目标为12%左右，在实际执行中，根据经济发展需要，也可以略高些。

尽管去年年底以来已祭出多项宽松政策，但依然无法止住中国经济的惯性下行。最新公布的1-2月工业、消费和投资增速均降至多年来低点，远逊市场预期，显示中国经济下行压力加剧，需要政策进一步发力，在调结构和促增长之间寻求平衡。

中国央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来，今年2月5日起并普降金融机构存款准备金率0.5个百分点；而春节假期刚结束尚不足一周又宣布3月1日年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近10年最低水平。(完)

欲浏览更多详情，请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn (发稿 上海/北京中文部；撰写 边竞；审校 张喜良)