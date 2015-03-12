中国金融：丝路基金将尽快开展实质性的业务工作--董事长

路透北京3月12日 - 中国丝路基金有限责任公司董事长金琦周四表示，到目前为止，公司董事会、监事会和高管团队都已搭建完成，下一步在继续完善公司治理结构的同时，将尽快开展实质性的业务工作。

她在两会期间的央行记者会上称，丝路基金是一个中长期的开发投资基金，在完成为“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)的沿线国家和地区实现互联互通的目标时，丝路基金的投资首先要与各国的发展战略和规划相衔接。在“一带一路”发展的进程中，寻找投资机会。

她并表示，应该说“一带一路”没有严格的地域界限，只要有互联互通的需要，丝路基金都可以参与相关的项目。具体来说，丝路基金将通过以中长期股权为主的多种投融资的方式，投资于基础设施、能源开发、产业合作和金融合作。在上述领域中丝路基金尤其要重点支持国内高端技术和优质产能的“走出去”。

金琦指出，丝路基金的资金分别来自于不同的股东，包括外汇储备、中投公司、进出口银行和国开行，上述资金都是有相对应的人民币负债的，所以丝路基金不是援助性或者捐助性的资金，在运作上将坚持市场化的原则，实现中长期合理的投资回报。

她同时透露，丝路基金是按照公司法设立的中长期开发投资基金，不是多边开发机构。丝路基金的优势在于可以提供中长期的股权投资，要与国内外其他的金融机构发挥相互配合和补充的作用，通过股权、债权以及贷款相配合的多元化的投融资方式，为一些可以在中长期实现稳定的合理回报的项目提供更多融资的选择。

她最后指出，丝路基金是开放的，在运作一段时间之后，非常欢迎投资者能够进入到丝路基金来，或者在子基金的层面上开展合作。丝路基金也愿与国际和区域的多边金融机构，包括即将成立的亚洲基础设施投资银行以及国开行、进出口行、各个商业银行等金融机构，还有中非基金这样已经成立的基金开展投融资的项目合作。

资料显示，去年末成立的中国丝路基金有限责任公司注册资本615.25亿元人民币，董事长为中国央行行长助理金琦。经营范围包括进行股权、债权、基金贷款等投资；与国际开发机构、金融机构等发起设立共同投资基金；进行资产受托管理、对外委托投资等；以及国务院批准的其他业务。 （完）

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