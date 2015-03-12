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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 15:28 BJT

新兴汇市：韩元触及20个月低点后反弹收升，年内再降息预期降温

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 121.18 121.46 +0.23 -1.25 119.66

坡元 1.3799 1.3888 +0.64 -3.91 1.3260

台币 31.604 31.666 +0.20 +0.36 31.718

韩元 1126.30 1126.50 +0.02 -2.40 1099.30

泰铢 32.79 32.90 +0.34 +0.34 32.90

菲律宾披索 44.23 44.34 +0.25 +1.11 44.72

印尼卢比 13160.00 13186.00 +0.20 -5.93 12380.00

印度卢比 62.50 62.78 +0.45 +0.85 63.03

马币 3.6800 3.6970 +0.46 -4.99 3.4965

人民币 6.2616 6.2623 +0.01 -0.92 6.2040

(完)

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