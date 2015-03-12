中国央行：警惕不正常的跨境流动，存款利率上限今年可能放开--行长

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透北京3月12日 - 中国央行行长周小川周四称，中国国际收支绝大多数的进进出出都是有真实贸易背景的，但要警惕不正常的跨境流动；而今年如果有机会，存款利率上限可能放开。
周小川在两会（全国政协和人大会议）期间答记者问时指出，中国经济开放度越来越高，汇率波动也很正常，中国企业个人经济机构都在优化资产结构，这种调整是合理正常的。且中国将有新的举措支持香港的离岸人民币中心作用。
“（汇率波动）不止取决于国内的基本面，还取决于国际金融市场上对人民币的供求关系，汇率的波动率也跟国际局面是否有重大事件，以及波动的起因有关系。去年以来国际上很不平静，很多因素导致汇率的波动。”他称。
周小川并强调，相比之下，世界上那么多种货币，人民币与其他货币相比波动率是比较小的，很多其他货币波动率比人民币大得多。
对于香港离岸人民币业务，他表示中国央行对此有很好的沟通，只要有需要，就会有调节的手段和新的举措，来支持香港起到离岸人民币中心的作用。
他并称，在继沪港通之后，今年还要有深港通，在资本市场的相互沟通方面会给予更大的管理上的便利性。（完） (发稿 沈燕/李贺 撰写 李文科; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)