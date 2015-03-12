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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 15:24 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高1.3%，受布兰特原油涨势激励

“布兰特原油价格上涨，协助市场人气改善，”东京的一位交易员称。

泰国商务部长称，中国和泰国就此前签订的中国从泰国采购稻米和橡胶协议敲定了一些细节。

泰国商务部在声明中称，中国已经同意以“友好的”价格买入20万吨橡胶，声明未给出进一步的细节。

上海期交所交投最为活跃的9月期胶合约 涨205元人民币，收报每吨12,865元。

新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶合约 最新涨0.3美分，每公斤报141.90美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 龚芳/白云; 审校 高琦)
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