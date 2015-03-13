更正-台湾货币市场：3月13日及本提存期资金预期变化一览表

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(央行存单到期为3兆(万亿)9,164.80亿台币，非〞3兆(万亿)3,928.10〞亿) 路透台北3月13日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,134.50亿台币。 **紧缩因素： --发行"104甲5期"公债，金额400亿台币，天期10年期。 --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------ (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期3兆(万亿)9,164.80亿台币 : 03/16 2,037.50亿台币 03/17 957.00亿台币 03/18 1,958.50亿台币 03/19 1,358.70亿台币 *03/20 2,005.50亿台币 03/23 77.00亿台币 03/24 5,644.00亿台币 03/25 2,280.50亿台币 03/26 3,110.50亿台币 03/27 41.00亿台币 03/30 6,789.80亿台币 03/31 1,874.50亿台币 04/01 4,654.50亿台币 04/02 6,375.80亿台币 --公债还本付息1,419.9375亿台币 03/14 89甲9期本金 500亿台币 03/14 89甲9期15息 30.625亿台币 03/14 97甲3期7息 17.8125亿台币 03/16 94甲4期本金 800亿台币 03/16 94甲4期10息 18亿台币 03/16 96甲3期8息 15亿台币 03/16 101乙1期3息 6.5亿台币 03/17 100甲5期4息 11亿台币 03/21 102乙1期2息 7亿台币 03/31 95甲3期9息 14亿台币 --国库券到期偿还550亿台币 03/26 财103-4期364天国库券到期 250亿台币 03/26 财103-9期91天国库券到期 300亿台币 --月底军公教薪饷拨款 **紧缩因素: --3/16：央行发行两年期定存单，预估金额200亿台币，13日标售。 --3/25：发行"财104-4期"国库券，预估金额350亿元，天期91天期,24日标售。 --3/27：发行"104甲6期"公债,预估金额350亿元,天期五年期,24日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-