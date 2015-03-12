表格：外资在韩国股市卖超1,066亿韩元

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透首尔3月12日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资 在韩国股市卖超1,066亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 3月12日 -106.6 -93.0 181.0 3月11日 90.6 -354.7 260.5 3月10日 79.7 -203.8 118.3 3月 9日 -60.4 -183.4 233.3 3月 6日 283.9 -151.9 -140.7 3月 5日 122.7 -116.3 27.8 3月 4日 234.3 -326.5 93.1 3月 3日 179.9 -181.7 -4.6 3月 2日 157.3 -106.0 -50.9 2月27日 80.8 -163.8 84.1 2月26日 231.7 -100.6 -138.8 2月25日 207.6 111.8 -299.6 2月24日 80.6 48.6 -120.1 2月23日 127.9 -10.5 -93.0 2月17日 -25.5 125.5 -78.8 ---------------------------------------------- 本月以来 981.3 -1,717.2 717.7 ---------------------------------------------- 今年以来 1,268.0 -1,858.7 -838.8 ---------------------------------------------- (完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率