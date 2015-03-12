台湾债市：五年公债殖利率收低中止连三扬，空单增速过快吸引轧空进场

* 五年指标公债殖利率收在日低 * 空单量增速过快吸引轧空力道 * 明日104/6区间料在1.10-1.15% 路透台北3月12日 - 台湾指标五年期公债104/6期 周四发行前交易殖利率收跌，中止连三日 收扬。交易员认为，随着104/6空单量连两日合计急增80亿台币，迅速推升空单量突破百亿大关，略有吸引轧 空力道进场，且新增空单成本约莫落在1.13%附近、价位并不好，空方在价格欠缺保护下先行回补部分空单， 令该券殖利率收在日低。 交易员表示，目前104/6交投多空交战意味浓厚，才会上日收近日高、今天收在日低，原本略胜一筹的空 方因空单量增速太快，让多方趁机轧空，并招致部分空单回补，短线104/6殖利率料在既有区间盘整，后续再 视美债指引方向及实质买盘操作动向。 〞今天104/6先做overshooting(殖利率弹幅过大)的修正 。〞一位大型银行台债交易员说。 至于10年新券104/5则因筹码相对稳定，殖利率收在近两周低位，前波收盘低位为3月2日的1.6025%，交易 员并指出，尽管104/5交投较显冷清，且因筹码安定令空方欠缺着力点，但仍须关注该券对五年券104/6走势影 响。 另有外银台债交易员提及，尽管早盘韩国央行宣布降息，对台债影响相当有限，市场预期台湾央行并不会 跟进降息，反而随着美国联准会升息预期升温，台债殖利率暂随美债拉回整理。 韩国央行周四意外降息，为五个月来首次，加入其它央行放宽货币政策以刺激经济增长的行列。 韩国企划财政部长官认为，此举将帮助刺激韩国经济复苏以及持续低迷的通胀。 美国公债价格周三上扬，之前财政部标售210亿美元10年期公债，海外需求强劲。指标10年期公债价格US 10YT=RR尾盘上扬5/32，收益率报2.1103%。 他们预估，10年债104/5发行前交易明日区间暂看1.59-1.62%；五年债104/6发行前交易区间则暂估1.10-1 .15%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -2.87 1.1288 1.1288-1.1500 278.5 10 104/5 -1.62 1.6082 1.6040-1.6150 14.5 此外，台湾股市周四收高，中止连三日下滑走势。分析师指出，主要受韩国意外降息题材带动，不过在下 周美联储宣布利率决议前，恐难跳脱高档震荡整理格局。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 3月12日(四)：欧元区1月工业生産；美国2月进出口物价、2月零售销售；美国1月企业库存；欧洲央行执 委科尔在一场资产管理会议中发表演说；美国零售销售数字；美国企业库存； 3月13日(五)：俄罗斯央行宣布利率决定；欧洲央行管理委员会委员诺亚就私募债议题发表演说；美国路 透/密西根大学消费者信心指数3月初值；美国最终需求生产者物价指数。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.6082 5 104/6 1.1288 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)