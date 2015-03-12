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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 15:34 BJT

台湾债市：五年公债殖利率收低中止连三扬，空单增速过快吸引轧空进场

* 五年指标公债殖利率收在日低
    * 空单量增速过快吸引轧空力道
    * 明日104/6区间料在1.10-1.15%

    路透台北3月12日 - 台湾指标五年期公债104/6期 周四发行前交易殖利率收跌，中止连三日
收扬。交易员认为，随着104/6空单量连两日合计急增80亿台币，迅速推升空单量突破百亿大关，略有吸引轧
空力道进场，且新增空单成本约莫落在1.13%附近、价位并不好，空方在价格欠缺保护下先行回补部分空单，
令该券殖利率收在日低。
    
    交易员表示，目前104/6交投多空交战意味浓厚，才会上日收近日高、今天收在日低，原本略胜一筹的空
方因空单量增速太快，让多方趁机轧空，并招致部分空单回补，短线104/6殖利率料在既有区间盘整，后续再
视美债指引方向及实质买盘操作动向。
    
   〞今天104/6先做overshooting(殖利率弹幅过大)的修正 。〞一位大型银行台债交易员说。

    至于10年新券104/5则因筹码相对稳定，殖利率收在近两周低位，前波收盘低位为3月2日的1.6025%，交易
员并指出，尽管104/5交投较显冷清，且因筹码安定令空方欠缺着力点，但仍须关注该券对五年券104/6走势影
响。
    
    另有外银台债交易员提及，尽管早盘韩国央行宣布降息，对台债影响相当有限，市场预期台湾央行并不会
跟进降息，反而随着美国联准会升息预期升温，台债殖利率暂随美债拉回整理。   
   
    韩国央行周四意外降息，为五个月来首次，加入其它央行放宽货币政策以刺激经济增长的行列。 
韩国企划财政部长官认为，此举将帮助刺激韩国经济复苏以及持续低迷的通胀。    
     
    美国公债价格周三上扬，之前财政部标售210亿美元10年期公债，海外需求强劲。指标10年期公债价格US
10YT=RR尾盘上扬5/32，收益率报2.1103%。 
     
    他们预估，10年债104/5发行前交易明日区间暂看1.59-1.62%；五年债104/6发行前交易区间则暂估1.10-1
.15%。  
     
        收盘价                    涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年      期别                    (基点)                                (亿台币)
  期                                                                   
  5      104/6                     -2.87      1.1288    1.1288-1.1500      278.5
  10     104/5                     -1.62      1.6082    1.6040-1.6150       14.5
                                                                       
    
    此外，台湾股市周四收高，中止连三日下滑走势。分析师指出，主要受韩国意外降息题材带动，不过在下
周美联储宣布利率决议前，恐难跳脱高档震荡整理格局。            
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括： 
    3月12日(四)：欧元区1月工业生産；美国2月进出口物价、2月零售销售；美国1月企业库存；欧洲央行执
委科尔在一场资产管理会议中发表演说；美国零售销售数字；美国企业库存；    
    3月13日(五)：俄罗斯央行宣布利率决定；欧洲央行管理委员会委员诺亚就私募债议题发表演说；美国路
透/密西根大学消费者信心指数3月初值；美国最终需求生产者物价指数。
    
         30       104/4                     没有成交
         20       104/2                     没有成交
         10       104/5                       1.6082
          5       104/6                       1.1288
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)              

 (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
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