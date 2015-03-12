《投行看数据》中国2月M2增速超预期，积极财政政策开始发力征兆--中金

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月12日 - 中国央行周四发布的2月广义货币供应量（M2）增速超出预期，中金公司发布简评称，这可能是今年中国积极财政政策开始发力的征兆。
中金报告指出，从环比趋势看，M2同比增速反弹的基础不牢固，货币内生扩张动力不足。中金公司仍维持今年央行还将有六次降准，并将再次下调存贷款基准利率一次、幅度为25基点的判断不变。
以下是中金公司报告摘要：
积极财政政策可能开始发力，带动M2同比增速超预期。2月M2同比增速12.5%，明显上升1.7百分点，超出市场和我们预期的11%。2月新增财政存款反季节大幅减少4,705亿元，是M2同比增速跳升的关键。
1-2月合并看，财政存款增加2,295亿元，明显低于去年同期的5,765亿元，财政余额同比增速降至4.7%。我们认为这可能是今年积极财政政策开始发力的征兆（今年实际赤字率可能2.7%）。通常财政支出季是3月而非2月，今年财政提前支出，既反映稳增长的需要，也提升了M2同比增速。 但从环比趋势看，M2同比增速反弹的基础不牢固，货币内生扩张动力不足。主要靠财政存款减少的外生变量拉动，所以M2环比趋势仍有下行压力。 2月新增人民币贷款1.02万亿元，略超预期的1万亿元。尤其是企业中长期贷款5,036亿元，环比大幅多增，显示信贷结构改善。 2月社会融资规模1.35万亿元，超出市场预期。余额同比增速13.8%，较上月小幅反弹。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.14万亿元，同比多增5,003亿元是拉升社融的主要因素。 2月货币数字显示了政策放松（财政、货币双管齐下）的努力，但当前7天回购利率4.5%以上，票据直贴利率5.2%。同时M2环比趋势仍有向下压力。另一方面，1-2月经济增长疲弱超预期，CPI 2月反弹也难持续。这反映相对于经济数据的下行来讲，政策调整可能仍显滞后。我们维持今年央行还将有六次降准，并将再次下调存贷款基准利率一次、幅度为25基点的判断不变。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率