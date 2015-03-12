《投行看数据》中国2月M2增速超预期，积极财政政策开始发力征兆--中金

1-2月合并看，财政存款增加2,295亿元，明显低于去年同期的5,765亿元，财政余额同比增速降至4.7%。我们认为这可能是今年积极财政政策开始发力的征兆（今年实际赤字率可能2.7%）。通常财政支出季是3月而非2月，今年财政提前支出，既反映稳增长的需要，也提升了M2同比增速。 但从环比趋势看，M2同比增速反弹的基础不牢固，货币内生扩张动力不足。主要靠财政存款减少的外生变量拉动，所以M2环比趋势仍有下行压力。 2月新增人民币贷款1.02万亿元，略超预期的1万亿元。尤其是企业中长期贷款5,036亿元，环比大幅多增，显示信贷结构改善。 2月社会融资规模1.35万亿元，超出市场预期。余额同比增速13.8%，较上月小幅反弹。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.14万亿元，同比多增5,003亿元是拉升社融的主要因素。 2月货币数字显示了政策放松（财政、货币双管齐下）的努力，但当前7天回购利率4.5%以上，票据直贴利率5.2%。同时M2环比趋势仍有向下压力。另一方面，1-2月经济增长疲弱超预期，CPI 2月反弹也难持续。这反映相对于经济数据的下行来讲，政策调整可能仍显滞后。我们维持今年央行还将有六次降准，并将再次下调存贷款基准利率一次、幅度为25基点的判断不变。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)