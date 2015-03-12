版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 15:42 BJT

全球金市：金价中止八连跌上扬1%，因美元从12年高位下滑

上周五美国公布强劲非农就业数据，激发美国升息预期，打击金市信心。

美元走坚，美元指数升至2003年4月以来高位，但已由高点略为回落。

“美国就业数据公布后，真的很难看多金价。股市回落一些，但资金正流向其他收益较好的投资工具，”香港一贵金属交易员称。

这名交易员表示，金价涨势将遭遇逢高卖压。

--------------------------0714GMT-------------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1164.6 10.55 0.91

现货银 15.65 0.19 1.23

现货铂金 1128.85 12.45 1.12

现货钯金 796 9.24 1.17

COMEX期金 1163.7 13.1 1.14

COMEX期银 15.655 0.29 1.89

汇率

欧元/美元 1.0581

美元指数 99.396

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 白云/蔡美珍；审校 高琦/孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐