重发-更新版 1-中国央行：货币政策仍在稳健中性范畴，存款利率上限有望今年放开

(重发润饰首段文字)

* 存款利率上限今年有望放开

* 货币政策仍在稳健中性的范畴

* 汇率波动属正常，但警惕不正常跨境流动

* 存款保险制度今年上半年出台

路透北京3月12日 - 中国央行行长周小川周四表示，目前货币政策仍旧是稳健中性的范畴，存款利率上限今年有望放开，且强势美元下的人民币汇率波动属正常，但亦要警惕不正常跨境流动。

他在两会（全国政协和人大会议）期间记者会上并称，P2P网贷和其他几项互联网金融的业务情况不太一样，出的问题比较多，且有一些做法不太符合规定。央行正牵头制定促进互联网金融健康发展的意见，目前正在履行相关的审批程序，希望能够早一点出台。

“货币政策的一些工具已经经过几次调整，总体上保持了金融市场上流动性适度。”周小川在回答记者提问时说，货币政策仍旧是稳健的、中性的范畴。”

他称，尽管使用了各种工具来进行调节，其中也包括一部分定向的货币政策调节，但加在一起后，广义货币供应量也就是M2的增长仍就是适度的，所以并没有改变稳健的货币政策状况。

央行下午公布的2月新增信贷创六年同期新高远超预期，月末M2增速同比增长12.5%，亦自上月纪录低点明显反弹。通过此前一系列的降息降准以及定向宽松政策，“宽信贷”环境已逐渐巩固。

针对定向调控的效果，周小川称，货币政策总的来讲是总量政策，但根据中国实际，货币政策能够体现一定的适度的、有结构性的特征，这有助于经济结构的调整。目前通过货币政策和金融市场进行的大量活动总体上都和实体经济是高度相关的。

他并称，中国利率市场化多年来在不同的产品、不同的品种上，先是从大额、从企业慢慢变到小额，从贷款又进展到存款，已逐渐地取得了很多进步，今年如果有机会，存款利率上限放开概率非常大。而存款保险制度已完成征求意见，结果总体正面，各方面条件已经基本成熟，个人估计今年上半年可以出台。

谈及中国物价时，周小川表示，对于物价的变化，既要给予足够的关注，同时也要把观察的时间段放长一些，趋势性放长一点来估计，要慎重。

央行副行长易纲则称，CPI（居民消费价格指数）是衡量通货膨胀的最主要指数，央行在密切关注价格走势的同时，也会以稳健的货币政策来调控好流动性，积极的财政政策和稳健的货币政策是应对目前这种形势的一个合适的组合。

在通缩忧虑加深背景下，中国政府工作报告中今年CPI的涨幅控制目标仍高达3%左右，昭显政府改善通缩预期之意。而中国2月CPI同比涨幅自逾五年低位回升至1.4%。1-2月工业、消费和投资增速均降至多年来低点，显示中国经济下行压力加剧，需要政策进一步发力。

**汇率波动属正常，但警惕不正常跨境流动**

央行官员指出，中国经济开放度越来越高，汇率波动是正常现象，中国企业、个人、金融机构都在优化资产负债表，调整资产的货币结构和负债结构是合理正常，但也要警惕不正常的跨境流动。

周小川指出，相比世界上那么多种货币，人民币汇率相对稳定，波动率比较小。而中国国际收支绝大多数的进进出出都是有真实贸易背景的，在强势美元下，中国也有资本外逃的现象，但是与正常的投资贸易相比，这个数量也不是很大，

“（汇率波动）不只是取决于国内的经济基本面，而且取决于国际上以及国际金融市场上人民币的供求关系。汇率的波动率也与整个国际局面有没有重大的事件、有没有波动的起因有关系。去年以来国际上很不平静，很多因素导致汇率的波动。”他称。

他并强调，去年美元开始走强，因为香港的港币与美元的联系更紧密一些，在这种情况下，人民币对美元的波动也反映在人民币与港币之间的汇率也会有一些波动，“总体来讲，我们看是正常的，贸易商、投资者、金融市场的参与者，基本上能够正常应对这样一种波动。”

对于香港离岸人民币业务，周小川称，中国央行对此有很好的沟通，只要有需要，就会有调节的手段和新的举措，来支持香港起到离岸人民币中心的作用。

而在继沪港通之后，今年还要有深港通，在资本市场的相互沟通方面会给予更大的管理上的便利性。

身兼国家外管局局长的易纲则指出，目前港币盯住美元这个制度运行得很好，没看出有必要调整。

此外，周小川表示，人民币的跨境使用对人民币的需求会增大，台湾人民币的兑换限额等这些限额可以重新研究，并适度放宽，这个机会肯定是有的。