亚洲房地产：机构投资者将增投地产，跨境投资趋势持续--高力国际

路透香港3月12日 - 商业地产服务商--高力国际周四发表报告称，预测今年机构投资者将把房地产投资的目标配置比例，由去年的9.4%提高到9.6%；并预期去年由中国引领下的亚洲投资呈大幅扩张趋势，将会于今年持续。

高力国际发布题为《楼市还能「牛」多久？》（How long will this property bull market last?）报告称，预测今年今年机构投资者将把房地产投资的目标配置比例按年上调0.2个百分点，按资本池的规模计算，整个市场将温和增长525亿美元，对今年投资于全球房地产的基金而言是一大利好。

2013年机构投资者在房地产投资的目标配置比例平均为既有投资组合的8.9%，2014年较此增加了1,050亿美元。若算上私募基金和主权财富基金的配置比例增长，则2014年和2015年的增加额分别为1,600亿美元和800亿美元。

报告称，从跨境直接投资的规模及源头亦可看出以房地产为目标的资金的影响力，去年跨境投资虽然不及2007年巅峰时期的3,820亿美元，但仍高达2,620亿美元；而在中国引领下，亚洲投资呈现大幅扩张。亚洲资本占跨境投资比例，由2007年的13%到去年已增至30%，总增长额达360亿美元，并且有续增之势。

＂房地产投资已然全球化，所以基金需要走出国门才能满足其房地产目标配置。＂高力国际EMEA研究部董事及经济学家Walter Boettcher表示。

他指出，低息环境以及全球投资者对收益的追求，起到了推波助澜的作用，因为跟债券及股票相比，房地产的回报相对较高。英国和欧洲依然是国际投资者的主要目标，基金对这些地区有更大的风险胃纳。

此外，房地产发展周期推迟，令所有市场的机构级产品严重短缺，更让现有的＂常备资产＂（standing assets）价值水涨船高。