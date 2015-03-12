亚洲房地产：机构投资者将增投地产，跨境投资趋势持续--高力国际

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月12日 - 商业地产服务商--高力国际周四发表报告称，预测今年机构投资者将把房地产投资的目标配置比例，由去年的9.4%提高到9.6%；并预期去年由中国引领下的亚洲投资呈大幅扩张趋势，将会于今年持续。
高力国际发布题为《楼市还能「牛」多久？》（How long will this property bull market last?）报告称，预测今年今年机构投资者将把房地产投资的目标配置比例按年上调0.2个百分点，按资本池的规模计算，整个市场将温和增长525亿美元，对今年投资于全球房地产的基金而言是一大利好。
2013年机构投资者在房地产投资的目标配置比例平均为既有投资组合的8.9%，2014年较此增加了1,050亿美元。若算上私募基金和主权财富基金的配置比例增长，则2014年和2015年的增加额分别为1,600亿美元和800亿美元。
报告称，从跨境直接投资的规模及源头亦可看出以房地产为目标的资金的影响力，去年跨境投资虽然不及2007年巅峰时期的3,820亿美元，但仍高达2,620亿美元；而在中国引领下，亚洲投资呈现大幅扩张。亚洲资本占跨境投资比例，由2007年的13%到去年已增至30%，总增长额达360亿美元，并且有续增之势。
＂房地产投资已然全球化，所以基金需要走出国门才能满足其房地产目标配置。＂高力国际EMEA研究部董事及经济学家Walter Boettcher表示。
他指出，低息环境以及全球投资者对收益的追求，起到了推波助澜的作用，因为跟债券及股票相比，房地产的回报相对较高。英国和欧洲依然是国际投资者的主要目标，基金对这些地区有更大的风险胃纳。
此外，房地产发展周期推迟，令所有市场的机构级产品严重短缺，更让现有的＂常备资产＂（standing assets）价值水涨船高。
高力国际亚洲研究及谘询行政董事卢永辉指出，展望2015年，鉴于对海外投资的限制放宽，将有更多亚洲投资者（主要来自中国）到境外投资。为获得更佳回报及令投资多元化，对海外房地房的需求会持续升。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率