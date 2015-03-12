中国央行：支持互联网金融发展的政策估计很快出台--央行行长

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透北京3月12日 - 中国央行行长周小川周四表示，有关互联网金融监管发展的文件估计会很快出台，制定的各种规则要避免制造道德风险。
周小川在两会央行新闻发布会上并称，中国确实有个别金融产品属于纯粹投机工具要加以防范，但目前大部分金融市场的活动都和实体经济相关。
他表示，总体而言，互联网金融要逐步制定一些适合互联网业务的规则，但是鉴于技术发展很快，也不可能做得非常超前和全面，基本还是随业务发展出台一些监管规则。
“人民银行对于互联网金融方面的基本的态度，就是鼓励创新发展、分类适度监管，”央行副行长潘功胜在同一场合表示，不同业态的监管规则和监管的强度是有差别的。他称央行正牵头制定关于互联网金融、促进互联网金融健康发展的意见，目前在履行相关的审批程序，希望能够早些出台。
此外，被问及定向调控的效果时，周小川称，对于流动性管理、基础货币投放的结构性政策，确实不可把它的作用估计得过高，说得过大也不见得是符合实际。对这些政策的评估，他认为需要一段时间。
他补充称，对于资金进入股市就不是支持实体经济这一观点，并不赞成。
“确实有一些股票市场和金融市场中其他的环节中有一些金融交易有可能脱离实体经济，是一种纯粹的投机炒作的做法，但是不能一概而论，好像去了股市就是不支持实体经济。”他说道。
他强调，目前通过货币政策和金融市场进行的大量活动总体上都和实体经济是高度相关的。（完） (发稿 沈燕/李贺；撰写 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)